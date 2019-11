JAKARTA - Kisah cinta Caesar Hito dan Felicya Angelista akhirnya menapaki babak baru. Tepat di ulang tahun ke-25, Feli dilamar sang kekasih dengan cara romantis namun menuai reaksi kocak dari sang aktris.

Berada di kawasan Garden by The Bay, Singapura, Caesar Hito tampak berlutut di hadapan Felicya Angelista. Layaknya film romantis, aktor 26 tahun itu sekaligus memberikan cincin untuk sang kekasih.

Felicya Angelista yang memamerkan momen itu di Instagram hanya bisa menunjukkan ekspresi terkejut sekaligus bahagia melalui senyum di bibirnya.

Kocaknya saat Hito melontarkan pertanyaan, Felicya tak tahu kalimat apa yang tepat menjawabnya.

"Jam 11 malam sebelum hujan turun, Hito bilang 'will you marry me'? Gue bingung jawab apa, antara yes i do atau yess i will. Intinya jawaban aku yes!" tulisnya di unggahan terbaru di Instagram.