SEOUL – Banyak tema yang disuguhkan drama Korea untuk para penontonnya, mulai dari horor, komedi romantis, kriminal, hingga thriller. Beberapa di antaranya menjadi proyek comeback para aktor senior.

Sementara lainnya menjadi ajang pembuktian para aktor pendatang baru. Berdasarkan informasi yang dirilis Good Data Corporation, setidaknya ada 26 judul drama yang tengah tayang di Korea Selatan.

Namun dari puluhan drama itu, ada lima serial terbaik yang dianalisa perusahaan tersebut. Mereka diukur berdasarkan jumlah pemberitaan hingga review penonton di blog, komunitas daring, video, hingga media sosial.

Apa saja lima drama terpopuler Korea Selatan pekan ini? Berikut ulasannya untuk Anda seperti dikutip dari Soompi.

EXTRAORDINARY YOU (20,7 persen)

Drama Extraordinary You berada di puncak peringkat, setelah pekan lalu berstatus sebagai runner-up. Popularitas drama arahan Kim Sang Hyeop itu bahkan melesat hingga 75 persen pada minggu ini.

Penonton menilai, peningkatan popularitas itu karena drama itu memiliki skenario yang ciamik dengan plot dan akting para aktornya yang memikat. Drama yang diadaptasi webtoon berjudul serupa itu berkisah tentang seorang siswi SMA bernama Eun Dan Oh.

Lahir dari keluarga kaya raya, Eun Dan Oh (Kim Hye Yeon) mengalami penyakit jantung bawaan. Menariknya, Eun selalu tidak bisa mengingat beberapa momen dalam kehidupannya.

Saat mencari tahu penyebabnya, Eun Dan Oh baru menyadari kalau dia adalah karakter dalam sebuah kartun berjudul Secret. Dia kemudian memutuskan membuat jalan ceritanya sendiri, termasuk kisah cintanya.

WHEN THE CAMELLIA BLOOMS (17 persen)

Jika Extraordinary You naik satu peringkat, popularitas When the Camellia Blooms justru turun satu posisi pada minggu ini. Drama ini menjadi proyek perdana Kang Ha Neul setelah menyelesaikan wajib militer pada 23 Mei 2019.

Kisahnya bertumpu pada perjalanan seorang single parent bernama Dong Baek (Gong Hyo Jin) ke sebuah pulau bernama Ongsan. Di sana, dia membesarkan anaknya dengan membuka sebuah restoran bar bernama Camellia.

Di pulau itu, Dong Baek sempat menjadi saksi kasus pembunuhan berantai yang membuat hidupnya tak tenang. Namun, hidup Dong Baek berubah ketika dia bertemu Hwang Yong Shik (Kang Ha Neul), polisi lugu yang dimutasi ke kampung halamannya (Ongsan) karena berbuat kekerasan.

Namun hubungan mereka berubah tegang, ketika Hwang Yong Shik mengetahui si pembunuh berantai kembali memburunya. Misteri pembunuhan berantai, kisah manis Dong Baek dan Hwang Yong Shik, hingga cerita keluarga menjadi komposisi apik yang membuat drama ini populer.

FLOWER CREW: JOSEON MARRIAGE AGENCY (11.08 persen)

Drama Flower Crew: Joseon Marriage Agency mempertahankan posisinya di peringkat tiga sejak pekan lalu. Serial yang mengusung drama sejarah ini menghadirkan kisah komedi romantis di antara para pemainnya.

Ia berkisah tentang Yi Soo (Seo Ji Hoon), seorang tukang besi yang meminta bantuan trio mak comblang untuk mendapatkan jodoh. Dia kemudian jatuh cinta pada perempuan tomboy dan ceria bernama Gae Ddong (Gong Seung Yeon).

Namun siapa yang menyangka kalau tukang besi itu ternyata keturunan kerajaan. Setelah seorang raja meninggal dunia Yi Soo tiba-tiba naik tahta dan memerintahkan para mak comblang itu untuk melindungi gadis pujaannya.*

