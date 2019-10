LOS ANGELES - Selena Gomez siap membuka hatinya untuk cinta baru dan meninggalkan asmara putus sambung yang dijalaninya bersama Justin Bieber selama 1 dekade. Hal itu diungkapkannya saat menjadi bintang tamu Zach Sang Show, pada 25 Oktober 2019.

“Aku super jomblo selama 2 tahun terakhir. Dan aku penasaran akan seperti apa cinta selanjutnya untukku,” ujar pelantun Back to You tersebut seperti dikutip dari Us Weekly, Senin (28/10/2019).

Selena Gomez menambahkan, “Aku ingin hubungan yang nyata. Hubungan yang tak hanya dijalankan salah satu pihak, berantakan, dengan komunikasi yang buruk. Semakin bertambahnya usia, kau akan mencari orang yang seirama denganmu.”

Gomez -yang juga pernah memacari The Weeknd selama 10 bulan pada 2017- mengatakan, dia mendapatkan pelajaran berharga dari hubungannya di masa lalu. “Aku melewati fase hidup di mana aku merasakan cinta untuk pertama kali. Dan bagiku, pengalaman itu sedikit beracun.”

Baca juga: Hailey Baldwin Dibully, Selena Gomez Beri Pembelaan

Dia menambahkan, “Saat masih muda, kau akan tergantung pada seseorang. Lalu, kau mengatakan itu cinta. Ketika kau sudah ketergantungan, rasa frustasi itu muncul. Kau berusaha meyakinkan diri dengan mengatakan, ‘Oh, ini cinta. Dan aku memercayainya untuk waktu yang lama,’” tuturnya menambahkan. Meski mengaku tak ingin terburu-buru mencari pacar baru, namun Selena Gomez mengaku, menjadi jomblo bukan hal yang menyenangkan. “Setahun pertama itu menyebalkan. Aku ingin dipeluk dan disayangi. Tapi sekarang, aku baik-baik saja. Aku menikmati waktuku.” Pada 23 Oktober 2019, penyanyi 27 tahun itu resmi merilis single barunya, Lose You To Love Me. Setelah sempat memancing kontroversi, Gomez mengakui, lagu itu ditujukan untuk Justin Bieber. Kepada Zach Sang, Gomez bahkan berharap suami Hailey Bieber itu mendengarkan lagu itu. Dia menegaskan, kehadiran lagu itu bukan untuk menyerang pihak tertentu.* Baca juga: Blakblakan, Young Lex Akui Istri Hamil Duluan