LOS ANGELES - Selena Gomez meminta penggemarnya untuk berhenti merendahkan perempuan menyusul perilisan single terbarunya, Lose You To Love Me. Harapan itu diungkapkannya saat Live di Instagram, pada Rabu malam (23/10/2019) waktu setempat.

“Aku sangat bersyukur atas respons baik terhadap lagu ini. Namun, aku tak setuju apabila keberadaan lagu ini membuat perempuan lain direndahkan,” ujarnya seperti dikutip dari Daily Mail, Kamis (24/10/2019).

Lebih jauh Selena Gomez mengungkapkan, “Jadi, tolong bersikap lebih baiklah kepada siapa saja. Tak peduli apapun situasinya, jika kau penggemarku tolong jangan bersikap kasar kepada siapapun. Tolong.”

Ketika Selena Gomez resmi merilis Lose You To Love Me pada 23 Oktober 2019, banyak pihak berasumsi bahwa lagu itu menggambarkan hubungannya dengan Justin Bieber yang berantakan. Asumsi itu muncul akibat sepenggal lirik dalam lagu tersebut.

Lirik itu berbunyi: “You turned me down and now it’s showing (Kau mencampakkan aku dan kini dia muncul)/ In two months, you replaced us (Dalam 2 bulan, tak ada lagi kita) / Like it was easy (Sepertinya mudah sekali) / Made me think I deserved it (Membuat aku berpikir aku pantas menerima ini).”

Tak lama, penggemar Selena Gomez diketahui murka setelah Hailey Baldwin mengunggah lagu I’ll Kill You milik Summer Walker di InstaStory. Lagi, fans berspekulasi lagu itu merupakan tanggapan istri Justin Bieber tersebut atas single baru Gomez. “Selena Gomez merilis lagu tentang pengalaman hidupnya dengan sang mantan kekasih (Justin Bieber). Dia berusaha melupakan pria itu dan 5 menit kemudian Hailey Baldwin mengunggah lagu itu. Ini bukan pertama kali dia menyentil Selena Gomez dan aku yakin ini bukan yang terakhir,” ujar seorang fan di Twitter. Lainnya berkomentar, “Aku tak ingin memulai drama di sini. Awalnya, aku berusaha bersikap netral dan tak memercayai apapun yang diungkapkan oleh Selenator. Tapi, aku yakin bukan kebetulan dia mengunggah lagu itu setelah Selena Gomez merilis single barunya.” Kisruh itu akhirnya membuat Hailey Baldwin memberikan klarifikasinya lewat Instagram. Dia menegaskan, lagu I’ll Kill You tak ditujukan untuk Selena Gomez. “Tolong, berhentilah berbicara omong kosong. Lagu itu bukan ‘tanggapan’ dariku. Semua ini benar-benar omong kosong,” ujar Baldwin lewat kicauannya di Twitter yang kemudian dihapusnya.* Baca juga: When The Camellia Blooms Mendominasi, Rating Extraordinary You Naik Tipis