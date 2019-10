JAKARTA - Chicco Jerikho terpilih menjadi salah satu dewan juri dalam Police Movie Festival 2019, ia pun memberikan penilaian terhadap film-film yang menjadi peserta dalam ajang tersebut.

Menjadi juri, Chicco Jerikho mengaku bahwa dirinya merasa kesulitan saat harus menentukan pemenang dari 46 film pendek yang masuk.

Bahkan, ia harus melalui momen perdebatan dengan sesama juri untuk mencari yang terbaik.

Baca Juga: Fokus Urus Suri, Putri Marino Belum Pikirkan Tambah Momongan

"Sampai tadi menentukan siapa pemenangnya, siapa juara satu, dan juara dua, juara tiga, cukup panjang juga perdebatannya karena memang beberapa finalis dari Police Movie Festival ini mempunyai karya yang sangat luar biasa," kata Chicco di acara Pre Event Police Movie Festival 2019 di Cilandak Town Square, Jakarta Selatan

Chicco Jerikho tidak sendiri, pada ajang PMF 2019 ini juga melibatkan deretan pegiat film Tanah Air yang duduk sebagai juri antara lain Rio Dewanto, Prilly Latuconsina, Wahyu Aditya, dan Monty Tiwa.

Baca Juga: Chicco Jerikho Unggah Foto Kecil Rio Dewanto, Netizen: Mirip Ahok

Chicco pun mengungkapkan bahwa kesempatan menjadi seorang juri dalam festival film merupakan kesempatan besar bagi dirinya.

Police Movie Festival (PMF) tahun ini mengusung tema 'Together We Are Strong'. Festival film tersebut memiliki dua kategori yang dilombakan, yaitu film pendek dengan durasi 7 menit dan animasi dengan durasi 3 menit.

Tahun ini tercatat ada 346 peserta yang mendaftar untuk film pendek dan 46 peserta untuk kategori film animasi.

"Ini salah satu cikal bakalnya untuk mencari regenerasi filmmaker di Indonesia dari berbagai macam lini. Seperti kita sama-sama melihat, itu lagi, itu lagi. Mudah-mudahan, dengan adanya Police Movie Festival, bisa memperkaya generasi aktor, filmmaker," ujar Chicco Jerikho.

Baca Juga: Ditanya soal Mualaf, Ini Reaksi Young Lex

Selain Chicco Jerikho, ada Prilly Latuconsina yang terbilang baru menjabat sebagai juri festival film. Meskipun begitu, Prilly merasa beruntung mendapat kesempatan menjadi juri. Hal itu memberikan pembelajaran bagi dirinya dalam hal perfilman.

“Aku jadi juri bukannya semena-mena aku menilai, ini jadi bahan pembelajaran. Jadinya, makin tahu soal film, aku makin tahu gimana, sih, cara menilai film bagus atau enggak, unsur apa saja yang harus diperhatiin," ungkap Prilly Latuconsina.