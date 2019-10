JAKARTA - Tak melulu serius, ajang pencarian bakat tak jarang menghadirkan tawa yang mengocok perut. Hal itu pun terjadi saat audisi Indonesian Idol 2019.

Baca juga: Alami Kecelakaan, Katon Bagaskara Tetap Manggung

Beberapa peserta memancing tawa lewat penampilan dan gerak tubuh mereka. Lainnya, terlalu percaya diri dengan materi vokal mereka. Maka, cobalah menahan tawa saat melihat aksi kelima peserta ini.

RION MICHAIL ODE

Rion Michail Ode menjadi salah satu peserta yang berhasil menarik perhatian para juri di audisi Indonesian Idol 2019. Dia tampil bak Axl Rose, vokalis Guns N Roses salah satu band rock legendaris kesukaannya.

Rion memulai penampilannya dengan membawakan Welcome to the Jungle milik Guns N Roses. Sayang, lagu itu kurang membuat juri yakin pada kemampuan vokalnya.

Ari Lasso kemudian meminta Rion untuk menyanyikan lagu She's Gone dari Steelheart. Inilah yang membuat empat juri: BCL, Judika, Anang Hermansyah, dan Ari Lasso memberikan 'Yes' untuknya.

Dengan begitu, pria 23 tahun yang berprofesi sebagai pencukur rambut itu berhasil membawa pulang golden ticket.

ARIEP HIDAYATULLAH Ariep Hidayatullah tampil cukup percaya diri dalam audisi Indonesian Idol 2019. Mengenakan kutang putih dan celana jeans dia mengklaim diri sebagai Freddie Mercury vokalis band Queen. Baca juga: Boy William Tanya soal Selingkuh, Begini Jawaban Raffi Ahmad Di hadapan juri, dia menyanyikan Don't Stop Me salah satu track populer milik Queen. Sayang, penampilan pria 21 tahun asal Karawang tersebut tak mampu meyakinkan para juri. Ariep Hidayatullah harus legawa pulang tanpa golden ticket. SUKIRAT Penampilan menggelitik lainnya datang dari Sukirat. Penampilannya yang seperti King of Pop saat audisi sukses membuat juri Indonesian Idol terpingkal. Baca juga:Unggah Foto Olahraga, Cupangan di Leher Istri Jerinx SID Jadi Sorotan Menariknya, Sukirat meyakinkan juri dengan menyanyikan tiga lagu ciptaannya: Mas Jek, SEW, dan Sekali Dilukai Tak Akan Terobati. Saat penjurian, Anang Hermansyah mengatakan, penampilan Sukirat sangat unik, sehingga sulit untuk dinilai. Sementara Ari Lasso mengungkapkan Indonesian Idol tidak sanggup menampung imajinasi Sukirat yang multitalenta. M. FAJRI HIDAYATULLAH M. Fajri Hidayatullah alias Aji membuat Anang cs terbelalak dengan caranya menyanyikan Shape of You. Dia tampak menari dengan energik sambil menyanyikan lagu milik Ed Sheeran tersebut. Tak tahan melihat gerakan Aji, BCL dan Judika pun tampak sesekali ikut menggerakkan badannya. Sayang, apa yang ditampilkan Aji tak mampu memikat hati para juri. Dia pulang tanpa golden ticket. FREDY SUKIMAN Fredy Sukiman menjadi salah satu peserta yang sukses mengocok perut para juri. Pada awal penampilannya, dia membawakan lagu Akhir Cerita Cinta milik Glenn Fredly. Baca juga: Unggah Foto Tanpa Bra, Netizen Serbu Kolom Komentar Nikita Mirzani Namun yang menarik, dia salah menyebut judul lagu itu. "Mau nyanyi lagu dari Glenn Fredly. Judulnya, Sandiwara," kata pria yang akrab disapa Fre tersebut. Saat mulai bernyanyi, suara Fre yang setengah berbisik membuat para juri tertawa. Apalagi, ketika dia mulai menyanyikan lagu My Heart Will Go On milik Celine Dion yang terkenal powerful. Baca juga: Gerebek Kantor Raffi Ahmad, Denny Cagur Kaget Sayang, kemampuan vokal Fredy Sukiman yang kurang mumpuni membuatnya gagal meraih golden ticket dari para juri.