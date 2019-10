JAKARTA - Indonesian Idol kembali hadir pada tahun ini. Untuk mencari para kontestan yang berkualitas, audisi pun digelar diberbagai kota di Indonesia sehingga mampu menarik banyak peserta.

Mereka berlomba-lomba memberikan penampilan yang terbaik di hadapan para juri Indonesian Idol agar lolos menjadi finalis ajang pencarian bakat bergengsi tersebut. Tak hanya menunjukkan kemampuan vokal, banyak juga peserta yang memamerkan kemahirannya bermain gitar.

Berikut Okezone hadirkan lima ksatria bergitar yang mampu menaklukan juri di audisi Indonesian Idol 2019.

1. Samuel Cipta

Remaja 16 tahun yang akrab disapa Sam itu membawakan lagu Tolong milik Budi Doremi sebagai lagu pembuka. Dengan petikan gitar yang syahdu dan suara lembutnya, ia mampu membuat para juri terbawa menikmati suaranya.

Baca juga: Peserta Indonesian Idol 2019 Main Aman, Anang Hermansyah Emosi

Seakan tak puas, juri meminta Sam untuk menyanyikan lagu Best Part yang dipopulerkan Daniel Caesar sambil memetik gitarnya. Lagu kedua inilah yang semakin meyakinkan hati kelima juri untuk meloloskan sang ksatria bergitar asal Jakarta tersebut ke babak selanjutnya.

2. Richard Jeremy Simanjuntak

Sejak membuka penampilannya dengan membawakan lagu Isn't She Lovely dari Stevie Wonder, Richard mampu membuat juri tak berkedip. Ditambah lagi, peserta asal Yogyakarta itu mahir memainkan alat musik gitar.

Saking terpesonanya, Bunga meminta khusus kepada Richard untuk membawakan lagu Day 1 yang dipopulerkan oleh Honne. Vokal dan iringan gitar Richard yang harmonis langsung menuai pujian dari para juri Indonesian Idol dan memuluskan jalannya mendapatkan golden ticket.

3. Fahmi Rois

Sosok Fahmi yang berkacamata dengan gitar putihnya berhasil membuat para juri terkesan. Ia dinilai berhasil ketika membawakan lagu Aku Pasti Kembali milik Maia Estianty dengan versinya sendiri.

Meski demikian, Maia masih menganggap Fahmi sebatas bernyanyi di zona aman. Ia menantang pria 22 tahun itu untuk menaikkan nada suaranya. Ternyata Fahmi mampu menjawab tantangan Maia dan sukses mendapatkan 'yes' dari kelima juri.

Baca juga: Dituduh Kumpul Kebo, Rina Nose Beri Tanggapan Santai

4. Daniel Simanjuntak

Setelah Richard berhasil membawa golden ticket, kini giliran sang kakak, Daniel yang membuktikan kehebatannya di hadapan juri. Sama-sama memakai gitar sebagai senjata, pria 25 tahun itu juga memiliki suara yang syahdu seperti adiknya.

Daniel membuka penampilannya dengan membawakan lagu Don't Look Back In Anger dan lanjut menyanyikan Dancing On My Own dengan petikan gitarnya. Daniel juga berhasil membuktikan kualitas vokalnya tanpa iringan gitar saat menyanyikan lagu Setia dari Jikustik sehingga sukses lolos ke babak selanjutnya.

5. Zwingly Tanauma

Terakhir ada Zwingly yang berhasil membuat juri jatuh hati saat menyanyikan lagu Eternal Flame dengan petikan gitarnya yang serasi. Kelima juri pun kompak memberi tepuk tangan untuk pria 22 tahun tersebut setelah penampilannya berakhir.

Bunga Citra Lestari mengaku terpikat saat menyaksikan aksi Zwingly bernyanyi. Bahkan Anang tak mampu lagi berkata-kata lagi dan berniat langsung meloloskannya. Zwingly tampaknya harus berbangga hati karena kelima juri memberikan restu kepadanya untuk mendapatkan golden ticket.