JAKARTA – Marshanda kembali menghebohkan warganet dengan penampilannya di Instagram. Ibu satu anak itu dianggap tak mengenakan bra lantaran bagian payudara bagian samping terlihat begitu jelas.

Dalam foto yang diunggah, Marshanda mengenakan busana biru dongker dengan belahan dada yang cukup panjang sehingga memperlihatkan bagian payudara tersebut. Apalagi pengambilan foto dari sudut samping, makin memperjelas bagian tubuhnya itu.

Sambil mengenakan kacamata, Chacha begitu ia akrab disapa menunjukkan posenya. “Murder her she has an Uncensored Soul,” tulis Marshanda melenkapi unggahanya pada Kamis 24 Oktober lalu.

Foto Marshanda yang terlihat terbuka di atas, membuat warganet geger. Apalagi kalau bukan mengomentari bagian dadanya yang terlihat itu. “Wow, enggak pakai bra?,” tulis warganet.

Baca juga: Bertemu Nenek Iro, Marshanda Petik Banyak Pelajaran

Sementara lainnya kembali menyinggung soal hijab yang pernah dipakai Marshanda, “Dulu berhijab, sekarang buka-bukaan. Astagfirullah Cha,” timpal lainnya.

Foto yang disukai 135 pengguna Instagram dan dibanjiri 4.800 komentar itu tidak hanya diramaikan protes warganet, tapi juga beberapa netter lain membela Marshanda.

“Sesuatu yang sangat berbeda dari kamu :),” ujar warganet. Ada pula yang menambahkan, “Kenapa sih harus dilihat dari sisi seperti itu, berpikiran positif dikit dong.” Baca juga: Deretan Selebritis yang Menjadi Istri Pejabat Namun tampaknya pro kontra dari segelintir warganet ini tak terlalu dihiraukan Marshanda. Lantaran ini bukan kali pertama artis 30 tahun itu menunjukkan keseksian tubuhnya. Pada 7 Agustus lalu, Marshanda sempat mengenakan setelan baju berwarna kuning terang. Busana ini terlihat cukup mengekspos bagian dadanya. Foto tersebut juga menuai protes warganet, lantaran Marshanda dianggap berani dengan tampilan seperti itu. "Makin kesini makin berani aja pake bajunya. Dulu motivator kan ya?," tulis salah seorang netizen. "Cantik, tapi sayang terbuka," sahut lainnya.