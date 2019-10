CHINA - Lagu I Love You 3000 II sukses memuncaki Social Chart Billboard di China untuk periode 26 Oktober 2019-1 November 2019. Ini capaian yang membanggakan, mengingat pada pekan debutnya lagu itu hanya mampu berada di peringkat 63.

Mengutip rilis yang diterima Okezone pada Kamis (24/10/2019), I Love You 3000 II membukukan 53 juta streaming secara global. Sementara di YouTube, lagu yang dirilis 88rising pada 15 Oktober 2019 itu ditonton lebih dari 6,3 juta kali.

Sebenarnya, I Love You 3000 II merupakan lagu yang diremix dari lagu berjudul serupa yang diciptakan Stephanie Poetri. Namun ketika dia menyanyikannya kembali bersama Jackson Wang, terjadi perubahan pada beberapa liriknya.

Perubahan tersebut, turut memengaruhi makna lagu tersebut. Dalam versi aslinya, I Love You 3000 berkisah tentang perempuan yang mengharapkan seorang pria untuk menjadi suaminya. Sementara dalam versi baru ini, bercerita tentang pertemanan pria dan wanita.

Baca juga: 4 Fakta Stephanie Poetri, Putri Titi DJ yang Go Internasional

Lagu I Love You 3000 II menjadi bagian dari album kompilasi 88rising ‘Head In The Clouds II’. Selain duet Stephanie Poetri, album itu juga menghadirkan penyanyi lainnya. Rich Brian, Chung Ha, Nicole Zefanya, Phum Viphurit, August 08, Lee, dan Goldlink adalah beberapa di antaranya.

Selain itu, Jackson Wang juga menyisipkan lagu I Love You 3000 dalam bahasa Mandarin dalam album solonya, ‘Mirrors’.*

Baca juga: Lee Min Ho dan Kim Go Eun Mulai Syuting The King: The Eternal Monarch