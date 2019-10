LOS ANGELES – Selena Gomez resmi merilis single terbarunya, Lose You To Love Me di YouTube, pada 23 Oktober 2019. Dia menjelaskan, lagu itu terinspirasi dari berbagai peristiwa yang dialaminya setelah merilis ‘Revival’ pada 2015.

“Lewat Lose You To Love Me, aku ingin orang-orang merasakan harapan dan menunjukkan kekuatan mereka,” ujar Selena Gomez untuk Vevo seperti dikutip dari Elle, Rabu (23/11/2019).

Selena Gomez menghadirkan nuansa hitam putih dengan plot sederhana dalam video musik lagu Lose You To Love Me. Dalam video berdurasi 3 menit 26 detik itu, dia hanya duduk di sebuah bangku kayu dengan rambut tergerai.

Menilik lirik Lose You To Love Me, banyak penggemar yang berasumsi bahwa lagu itu ditujukan Selena Gomez untuk sang mantan kekasih, Justin Bieber. Seperti diketahui, dua selebriti itu pernah menjalin asmara pada 2011.

Baca juga: Selena Gomez Ketahuan Sambangi Rumah Niall Horan, Pacaran?

Sempat menjalani pacaran putus nyambung, Selena Gomez dan Justin Bieber akhirnya benar-benar mengakhiri hubungan mereka, pada Maret 2018. Setelahnya, Bieber diketahui memacari Hailey Baldwin yang kemudian dia nikahi pada September 2018. Sebulan setelah putus, Selena Gomez menjalani terapi perilaku dialektik (DBT) akibat gangguan kecemasan dan depresi. Terapi itu, bertujuan untuk mengubah pola pikir negatif yang dialaminya akibat depresi. Kala itu, Gomez menjalani 2 bulan masa terapi yang diakuinya membuat dia merasa jauh lebih bahagia. Hingga kini, penyanyi 27 tahun itu masih enggan berkomentar apapun terkait hubungannya dengan Justin Bieber. “Selena Gomez tahu, hidupnya akan jauh lebih baik tanpa Justin Bieber. Putus dari Bieber merupakan keputusan tersehat untuknya,” kata seorang sumber kepada US Weekly. Ini bukan lagu pertama yang 'dipersembahkan' Selena Gomez untuk Justin Bieber. Pada 6 November 2014, dengan konsep hitam putih yang nyaris serupa dia juga merilis The Heart Wants What It Wants. Selena Gomez menyisipkan monolog tentang perasaan sakit seorang perempuan terhadap pria yang dicintainya dalam video musik lagu itu. Sosok dalam video musik itu, diyakini penggemar Gomez sebagai Justin Bieber. Baca juga: Laudya Cynthia Bella Komentari Perseteruan Irwansyah, Medina Zein Angkat Suara Laudya Cynthia Bella Komentari Perseteruan Irwansyah, Medina Zein Angkat Suara