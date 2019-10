JAKARTA – Gading Marten dan Juria Hartmans kian menunjukkan keakraban lantaran tak lagi canggung berbalas pesan di media sosial. Hal ini terlihat saat mantan suami Gisella Anastasia itu mengomentari video aktris Shadowplay saat bernyanyi.

Juria Hartmans mengawali penampilannya dengan menunjukkan ekspresi wajah datar sebelum memainkan gitar dan menyanyikan lagu Tulus bertajuk Monokrom. Sesekali ekspresi itu berubah menjadi tersenyum dan tertawa di salah satu bagian lirik lagu.

Diakui Juria, lagu itu baru dipelajari kemarin lantaran permintaan orang-orang untuk dirinya menyanyikan lagu Tulus.

“Ini bukan lagu yang sering aku nyanyikan, jadi mengcovernya tidak cukup baik,” tulis Juria menjelaskan penampilannya, 21 Oktober lalu.

Namun penampilan itu mendapat apresiasi dari Gading.

“Syip mbaknya, dan senyum itu… (emote ok),” tulis Gading.

Seorang warganet menambahkan, jika ekspresi ‘memble’ yang menjadi ciri khas Juria Hartmans kembali terlihat di video tersebut dan disadari pula Gading Marten.

“(Memble) Konsisten, hahaha,” ujar bapak satu anak ini.

Juria Hartmans yang melihat percakapan itu, langsung turut terlibat.

“Terima kasih mas, memble selamanya,” balas Juria.

Meski terlihat akrab dengan berbalas komentar di media sosial, namun Gading Marten enggan menegaskan hubungannya dengan Juria Hartmans. Hanya saja dalam sebuah pengakuannya, Gading mengatakan, “She is my girlfriend. She is girl and she’s my friend.”

Keakraban lain ditunjukkan Gading Marten dengan mengantarkan Juria Hartmans pulang. Aktivitas itu terlihat saat teman dekat Pevita Pearce itu mengabadikan kebersamaan mereka di mobil, 13 Oktober silam.

Seperti diketahui, kabar kedekatan Gading Marten dan Juria Hartmans dimulai saat putra Roy Marten itu mengunggah kebersamaannya dengan Juria.

Aktor 32 tahun itu memperlihatkan foto dirinya sambil tersenyum namun aktris Future Sex tersebut menunjukkan ekspresi sebaliknya.

“Senyum memble, senyum,” ujar Gading pada unggahannya, 10 Oktober silam.