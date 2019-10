JAKARTA - Band reggae legendaris UB40 akan menjadi salah satu bintang tamu dalam acara Sunset Bali Music Festival yang berlangsung pada 6-7 Desember 2019 di Peninsula Island Nusa Dua, Bali. Ini adalah kedua kalinya UB40 pada 2015.

Direktur Anak Bangsa Juara, Michael Umbas selaku promotor Sunset Bali Music Festival menjelaskan bahwa event ini terselenggara untuk sekaligus meningkatkan pariwisata Bali.

"Bali ini adalah destinasi wisata yang terfavorit. Tapi, ada juga low season di Bali, di mana kunjungan wisatawannya kurang. Low season itu terjadi di antara akhir Oktober, awal November, dan awal Desember," ungkap Michael saat jumpa pers di kawasan Pacific Place, SCBD, Jakarta Selatan.

Jika biasanya acara musik atau festival terselenggara di kawasan Garuda Wisnu Kencana, Sunset Bali Music Festival berlangsung di Peninsula Island Nusa Dua, Bali. Anas Syahrul Alimi, CEO Rajawali Indonesia menjelaskan jika dipilihnya Peninsula Island untuk menjangkau berbagai kategori penonton.

"Semua sudah kita pertimbangkan. Peninsula Island ini menurut saya sudah pas banget, karena dari bandara dekat, fasilitas umumnya juga banyak. Nanti, dari tempat menginap ke venue itu juga ada shuttle," kata Anas.

Selain UB40, Sunset Bali Music Festival juga menghadirkan Shaggydog, Steven & The Coconut Treez, dan Ras Muhamad kemudian Saxx In The City. Ada juga band lokal seperti The Hydrant, Navicula, dan Joni Agung & Double T.

Tiket Sunset Bali Music Festival 2019 mulai dijual pada 26 Oktober dengan harga mulai Rp 150 ribu hingga Rp 400 ribu.