JAKARTA - Helena Lim akan mengawali debutnya di industri musik Indonesia lewat single Pasrah. Lagu karya Ade Govinda ini dibawakan bersama anaknya, Tiffany Leonardy.

Demi debut awalnya, Helena mengajak teman-teman artisnya tampil dalam video klip Pasrah. Mike Lewis, Tata Janeeta, Mey Chan, hingga pedangdut Devi Demplon diajaknya berkolaborasi.

Kesempatan ini dijadikan Mike Lewis sebagai ajang comeback ke video klip. Sudah lama mantan suami Tamara Bleszynski tersebut tidak membintangi video klip lagu.

"(Dia) ini teman dan memang sudah lama gak pernah video klip. Aku mau support. It's something special for me," ujarnya saat ditemui belum lama ini.

Lagu Pasrah sendiri bercerita tentang kisah asmara dua sahabat. Cinta bertepuk sebelah tangan lalu membuat si wanita menjadi pasrah dengan kondisinya sendiri.

Helena Lim sendiri awalnya ingin memajukan anaknya sebagai penyanyi. Namun untuk sementara ia akan maju terlebih dahulu karena Tiffany masih malu-malu. "Anak saya suaranya bagus tapi Tiffany belum pede dia mau maminya aja yang maju jadi utamanya," kata Helena. Baca Juga: Nikahi Eriska Nakesya, Young Lex: Cowok Jelek Bisa Dapet Cewek Cantik Gisella Anastasia Bantah Video Syur yang Beredar Dirinya

Para selebriti yang tampil dalam video klip ini mengaku tidak dibayar oleh Helena. Mike Lewis hingga Tata Janeeta rela tak dibayar demi mendukung karier sahabatnya. "Jarang-jarang artis terkenal mau jadi cameo. Tidak ada bahasa duit di sini, memang murni persahabatan semua," tukasnya.