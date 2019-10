I was lost, I was tryna find the answer

In the world around me

I was going crazy

All day all night

You were the only one who understood me

And all that I was going through

Yeah I just gotta tell you

Oh baby I

I could make it better

I could hold you tighter

Cause through the morning

Oh you’re the light

And I almost lost ya

But I can't forget ya

Cause you were the reason that I survived

You were there for me through all the times I cried

I was there for you but the I lost my mind

I know that I messed up but I promise I

Oh oh

I can make it right

All right

All right

Oh I can make it right

All right

All right

Oh I can make it right

I sesang sog-e yeong-ung-i doen na

Naleul chajneun keun hwanhowa

Nae son, teulopiwa geumbich maikeu

All day, everywhere

But modeun ge neoege dahgi wiham-in geol

Nae yeojeong-ui dab-in geol

Neol chajgi wihae nolaehae

Baby to you

Jeonboda jogeum deo keojin kie

Jom deo dandanhaejin mogsolie

Modeun geon nege dol-agagi wihae

Ije neolaneun jidoleul hwaljjag pyeolchilge

My rehab

Nal bwa wae mos al-abwa

Namdeul-ui auseong ttawi na deudgo sipji anh-a

Neoui hyang-gineun yeojeonhi naleul kkwettulh-eo muneotteulyeo

Doedol-agaja geuttaelo

Baby I know

I can make it better

I can hold you tighter

Geu modeun gil-eun neol

Hyanghan geoya

Da soyong-eobs-eoss-eo

Neo anin daleun geon

Geuttaecheoleom nal eolumanjyeojwo

Kkeutdo boiji anhdeon yeong-won-ui bam

Naege achim-eul seonmulhan geon neoya

Ije geu son naega jab-ado doelkka

Oh oh

I can make it right

All right

All right

Oh I can make it right

All right

All right

Oh I can make it right

Yeojeonhi aleumdaun neo

Geunal-ui geuttaecheoleom mal-eobs-i geunyang nal an-ajwo

Jiog-eseo naega sal-a nam-eun geon

Nal wihaessdeon ge anin doelyeo neoleul wihan geolan geol

Andamyeon jujeo malgo please save my life

Neo eobs-i hechyeowassdeon samag wineun mogmalla

Geuleoni eoseo ppalli nal jab-ajwo

Neo eobsneun badaneun gyeolgug samaggwa gat-eul geolan geol al-a

All right

I can make it better

I can hold you tighter

Oh I can make it right

Da soyong-eobs-eoss-eo

Neo anin daleun geon

Oh I can make it right

All right

All right

Oh I can make it right

Terjemahan Bahasa Indonesia

Aku tersesat saat aku mencoba mencari jawaban Di dunia sekitarku Aku menjadi gila Sepanjang hari, sepanjang malam Kamu satu-satunya orang yang mengertiku Dan apa yang terjadi kepadaku Ya, aku harus memberitahumu Sayang, aku Aku bisa membuatnya lebih baik Aku bisa memelukmu lebih erat Di (atas) jalan yang jauh itu Oh, kau adalah cahaya (Aku), yang tidak diundang (Aku), yang tak disambut Satu-satunya orang yang mengenaliku Malam abadi yang tak ada habisnya Kaulah yang memberiku hadiah pagi itu Apakah aku tetap bisa memegang tangan itu sekarang? Oh oh Aku bisa memperbaikinya Baiklah Baiklah Oh, aku bisa memperbaikinya Aku, yang menjadi pahlawan di dunia ini Sorakan hebat yang mencariku Tanganku, trofi dan mic emasku Sepanjang hari, di mana-mana Namun semuanya, semua itu demi untuk meraihmu [Kau] jawaban untuk perjalananku Aku bernyanyi untuk menemukanmu Sayang, untukmu Pada ketinggian ini, sedikit lebih tinggi dari sebelumnya Dengan suara ini yang menjadi sedikit lebih tegas Semuanya kembali padamu Karna itu aku bisa membuka peta itu dengan luas, yang mana itu adalah dirimu Kesembuhanku Lihatlah aku, mengapa kau tak bisa mengenaliku? Aku tak ingin mendengar hal-hal yang seperti diteriakkan orang lain dan semacamnya Aromamu masih menembusku dan mengetukku Ayo kembali, ke waktu itu Sayang aku tahu Aku bisa membuatnya lebih baik Aku bisa memelukmu lebih erat Semua jalan ini Tertuju ke arahmu Tak ada gunanya (Memiliki sesuatu) yang bukan dirimu Hiburlah aku, seperti dulu Malam abadi yang tak ada habisnya Kaulah yang memberiku hadiah pagi itu Apakah aku tetap bisa memegang tangan itu sekarang? Oh oh Aku bisa memperbaikinya Baiklah Baiklah Oh, aku bisa memperbaikinya Baiklah Baiklah Oh, aku bisa memperbaikinya Kau, yang tetap cantik Peluklah aku, seperti waktu itu, tanpa mengatakan apapun Aku terus hidup di neraka ini Bukan untukku, tapi untukmu Jika kau tahu, jangan ragu dan aku mohon selamatkanlah hidupku Hidup tanpamu, itu seperti rasa dahaga demi berjuang di gurun ini Karna itu, peluklah aku, cepat Aku tahu bahwa lautan tanpamu, itu sama saja dengan gurun Baiklah Aku bisa membuatnya lebih baik Aku bisa memelukmu lebih erat Oh, aku bisa memperbaikinya Tak ada gunanya (Memiliki sesuatu) yang bukan dirimu Oh, aku bisa memperbaikinya Baiklah Baiklah Oh, aku bisa memperbaikinya