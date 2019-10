LOS ANGELES - Camila Cabello menanggapi santai rumor yang mengatakan dia dan Shawn Mendes telah putus. Pada 19 Oktober silam, dia akhirnya mengklarifikasi kabar tersebut lewat InstaStory.

Dalam unggahan tersebut, Cabello mengunggah cuplikan layar artikel bertuliskan, “Proof Shawn and Camilla Are Broken Up (Bukti Shawn dan Camilla Telah Putus). Dengan nada seloroh, pelantun Havana itu menuliskan, “Kapan kau akan memutuskanku @shawnmendes.”

Berbeda dengan Cabello, Shawn Mendes menjawab rumor itu dengan cara yang sangat manis. Lewat Instagram, penyanyi 21 tahun itu membagikan sebuah foto yang memperlihatkan Cabello tengah mencium pipinya.

Tak ada penjelasan panjang Shawn Mendes dalam unggahan tersebut. Dia hanya menyelipkan emoji hati berwarna hitam di dalamnya. Awal Oktober silam, Cabello mengatakan, hubungannya dengan Mendes menginspirasi dirinya dalam bermusik.

“Aku sangat bahagia. Aku mengenal Shawn Mendes cukup lama. Entahlah, dia terasa seperti rumah bagiku. Yeah, aku happy dengan hubungan ini,” ujar Cabello saat tampil dalam program Lorraine di ITV Inggris.

Asmara Shawn Mendes dan Camila Cabello pertama kali mencuri perhatian publik ketika mereka tampil begitu intim dalam video klip Senorita yang dirilis pada 21 Juni 2019. Tak lama, penyanyi berdarah Kuba itu dikabarkan putus dari kekasihnya saat itu, Matthew Hussey. Kala itu, kabar putus Cabello dan Hussey sempat dikaitkan dengan Shawn Mendes yang dituding sebagai orang ketiga. Medio Juli 2019, Mendes dan Cabello terekam kamera paparazzi tengah berciuman di sebuah restoran di San Francisco, Amerika Serikat. Dari situ, hubungan Mendes dan Cabello berkembang semakin intens. Mereka kembali terciduk kamera pewarta tengah berenang dan berciuman di Miami. Pada 9 Agustus 2019, Camila Cabello kemudian mengonfirmasi asmaranya dengan Shawn Mendes lewat sebuah foto. Bersama ucapan selamat ulang tahun, Cabello mengakui mencintai pelantun Senorita.*