JAKARTA - Pada 12 September silam, Shawn Mendes mengunggah sebuah video yang akhirnya viral di Instagram dan dikomentari banyak pesohor Hollywood. Dalam video itu, dia dan sang kekasih Camila Cabello menjawab kritikan warganet soal kebiasaan mereka berciuman di muka publik.

“Jadi kami melihat di Twitter, kalau kalian mengomentari cara kami berciuman. Kalian bilang, kami terlihat seperti ikan saat berciuman,” kata Mendes yang ditanggapi Cabello dengan anggukan kepala.

Pelantun Havana itu pun mengatakan, “Yeah, (kritikan) kalian saat menyakiti perasaan kami.” Mendes kemudian mengungkapkan, “(Sekarang) kami akan menunjukkan kepada kalian bagaimana kami berciuman sebenarnya.”

Pada bagian lain video itu, Mendes dan Cabello mulai berciuman dengan pelan dan romantis. Namun semua itu berubah ketika mantan personel Fifth Harmony itu mulai mengeluarkan lidahnya dan membuka lebar mulutnya.

Sejak diunggah 2 hari lalu, video itu sudah ditonton lebih dari 24 juta kali dan mendapatkan 474.000 komentar. Salah satunya datang dari penyanyi Justin Bieber.

Penyanyi 25 tahun asal Kanada itu menuliskan, “Kalian berdua sangat aneh. Dan aku suka itu.” Komentar Bieber itu disukai lebih dari 246.000 akun Instagram dan mendapatkan tanggapan bali warganet sebanyak 3.441 kali.

Komentar lain datang dari produser musik Benny Blanco yang menyelipkan penggalan lirik lagu Senorita milik Mendes dan Cabello. “But friends don’t know the way you taste la la la (Tapi teman tak tahu bagaimana rasamu),” ujarnya.

Video ciuman itu diunggah Mendes setelah foto-foto mereka berciuman di tempat umum tersebar di Internet. Bermula dari ciuman di sebuah restoran di San Francisco pada awal hubungan mereka, hingga kemesraan di Miami.

Kedekatan Camila Cabello dan Shawn Mendes mulai terendus media sekitar bulan Juni 2019. Kala itu, PEOPLE melaporkan, penyanyi berdarah Kuba itu telah putus dari kekasihnya, Matthew Hussey. Isu perselingkuhan sempat mewarnai hubungan itu meski tak dijawab keduanya.

Dari Hussey, Cabello beralih ke Mendes yang merupakan sahabat sekaligus rekan duetnya. Meski begitu, keduanya tampak menutup rapat hubungan itu dari media. “Orang-orang bisa mengatakan apapun yang mereka inginkan tentang kami,” ujar Cabello saat diwawancara majalah ELLE.

Namun Cabello menegaskan, dia dan Mendes ingin tetap menjaga hubungan serapat mungkin. “Kami hanya akan menjalani dan menikmati hidup kami seperti tak ada orang yang melihatnya. Aku ingin, hubungan ini hanya menjadi milikku dan dia.”*

