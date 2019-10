JAKARTA - Sheila Marcia akhirnya berani mengungkap sosok kekasih hatinya kepada publik. Melalui akun Instagramnya, ia memamerkan foto kemesraannya dengan sang pacar pada Minggu 20 Oktober 2019.

Dalam foto itu, Sheila berpose di dalam kolam berenang dengan mengenakan kacamata hitam. Di sampingnya, ada seorang pria yang juga mengenakan kacamata hitam dengan pose menenggelamkan setengah bagian wajahnya.

"Found you," tulis Sheila dalam keterangan fotonya.

Sang kekasih menuliskan balasan mesra dengan menggambarkan perasaannya kepada Sheila. "I love you sayang (Aku cinta kamu sayang)," balasnya.

Begitupun Sheila Marcia, perempuan 30 tahun itu pun tidak mau kalah membalas kekasihnya dengan mesra. "I love you boo and miss you so much (Aku cinta kamu sayang dan merindukan kamu)," tulis Sheila.

Pada hari yang sama, Sheila juga memperlihatkan kebersamaannya dengan pria itu. Ia tampil berkacamata dan mengenakan bikini berwarna ungu. Kemudian posisi sang kekasih berada di depannya. Keduanya berpose menatap ke kamera sambil tersenyum bahagia. Baca juga: Peringati Pelakor, Jennifer Dunn: Jangan Ganggu Suamiku! Pria itu diketahui memiliki akun Instagram @dmustakira. Dalam informasi biodata yang ditulisnya, pria itu menyebut dirinya seorang produser musik dan memiliki seorang anak perempuan. Sheila Marcia sempat menikah dengan Kiki Mirano. Sayangnya, pada tahun 2017 keduanya memutuskan untuk berpisah. Sejak pereceraiannya, ibu tiga anak tersebut belum pernah blakblakan mengungkapkan kekasihnya. Sebelum itu, ia juga dekat dengan penyanyi Anji dan memiliki satu buah hati.