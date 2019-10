JAKARTA - Ariel Tatum rupanya sudah mengalami body shaming sejak duduk di bangku SMP karena memiliki tubuh yang kurus. Seiring pertambahan usia di masa SMA, perubahan tubuh Ariel juga kerap dikomentari.

"Dari kecil sampai SMA memang sudah tumbuh ini dan itu, dibilang kayak emak-emak," ujar Ariel saat menjadi pembicara seminar End the Shame pada Sabtu (19/10/2019) di Jakarta Pusat.

Tak hanya bentuk tubuhnya yang menjadi sorotan. Wajah cantik Ariel pun tak lepas dari cibiran publik. Banyak yang menuduh perempuan berambut panjang itu mengoperasi sejumlah bagian wajah.

"Terus dibilang operasi bibir, tulang hidung, segala macam. Setelah aku pikir-pikir, aku sampai di satu titik yang paling menyadarkan aku salah satunya adalah mama aku," jelas Ariel.

Untungnya, Ariel memiliki ibu yang selalu mendukungnya. Sang ibu berpesan kepada Ariel untuk tidak mendengarkan ucapan tak menyenangkan dari orang lain.

Hal itulah yang diterapkan Ariel dalam hidupnya. Ia mulai lebih mencintai dirinya sendiri dan melakukan apapun yang membuatnya bahagia tanpa mempedulikan perkataan tajam dari orang lain.

"Menurut aku, when it comes body shaming, kita harus berdamai sama diri sendiri. Kita memulai untuk sayang sama diri kita sendiri, karena kalau sayang sama diri sendiri dan sudah menerima diri seperti itu, kamu akan masuk ke tahap terserah mereka mau ngomong apa," tutup Ariel.