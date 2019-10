SEOUL - Belakangan berita tentang SM Entertainment mengambil alih KEYEAST menjadi sorotan publik. Dengan cara inilah perusahaan hiburan di Korea semakin berkembang seiring berjalannya waktu.

Baca Juga: KUIS : Lagu Debut Black Pink Mana yang Pilihan Kamu?

Berikut adalah pohon keluarga dari empat perusahaan hiburan Korea Selatan yang paling atas, dilansir dari Koreaboo, 17 Oktober 2019.

1. SM Entertainment

Dimulai dengan SM TOWN, SM Entertainment terus bergabung dengan berbagai perusahaan lain untuk menjadi SM Entertainment seperti sekarang ini.

Tiga perusahaan lain yang berada di bawah naungan SM Entertainment adalah SM C&C (Aktor dan penghibur), FNC Add Culture ( Afiliasi dari FNC Entertainment) dan KEYEAST (agensi untuk aktor).

Perusahaan yang memiliki kemiyraan strategis dengan SM termasuk Mystic Entertainment, ESteem, Galaxia SM. Karena pengambilalihan SM Entertaniment dari FNC Add Culture. FNC Entertainment juga termasuk dalam daftar.

Terbaru, perusahaan yang bergabung dengan SM Entertainment adalah Milion Market. Beberapa artisnya adalah Suran, Penomeco, Woo Taewoon, dan mantan anggota Boys24, Doha.

Speeker adalah perusahan patungan ESteem dan SM Entertainment yang mengelola adalah Lee See Eon Kim Chung Jae dari I Live Alone. Afiliasi lain adalah label SJ, tim eksklusif yabg dibuat untuk Super Junior.

Baca Juga: KUIS : Siapa Pacar Idaman Kamu di iKON ?

2. YG Entertainment

Afiliasi perwakilan YG Entertainment adalah YG KPLUS yang diluncurkan pada 2014 setelah bergabung dengan agensi model. Label yang dibawahi adalah HIGHGRND, The Black Label yang dipimpin oleh Teddy dan label PSY sendiri, PSYG.

Sejak kepergian PSY dari YG, belum ada pernyataan resmi tentang masa depan PSYG. Namun YG Entertainment menambahkan satu artis besar yakni Jeon Somi yang bergabung dengan The Black Label usai meninggalkan JYP Entertainment.

Tablo sebagai CEO HIGHGRND sekarang berada di bawah naungan YGX, anak perusahaan baru YG Entertainment yang dipimpin oleh Seungri. YGX bergabung dengan label DJ Seungri, NHR dan juga akan mengelola YGX Dance Academy.

3. Kakao M (Loen Entertainment)

Loen Entertainment adalah perusahaan konten komprehensif yang memegang Melon. Setelah dibeli Kakao, langsung berganti nama menjadi Kakao M. Perusahaan dibawah LOEN dikelola sebagai label.

Yang terbesar adalah Starship Entertainment. Mengambil alih agensi aktor King Kong Entertainment dan juga memegang Starship X dan House Music. Dengan hadirnya Starship Entertainment, LOEN memperoleh empat label.

Label lainnya adalah IU's Fave Entertainment, A Pink's Plan A Entertainment, The Boyz's Crecker Entertainment, label Indie Mun Hwa In yang mengelola Lena Park dan E&T Story yang menaungi Kim So Hyun.

Baca Juga: Disebut Mualaf, Begini Komentar Young Lex

4. Stone Music Entertainment ( CJ & M Music)

Adalah perusahaan hiburan di bawah anak perusahaan Konglomerat CJ Group, CJ E&M. Sebagai selain label, CJ E&M juga bekerja sama dengan perusahaan produksi Studio Dragon dan J&S Pictures.

Divisi mereka adalah Minzy dan The Music Works Baek Ji Young. VIXX Jellyfish Entertainment Gugudan, label hip hop Hi-Lite Records, AOMG, dan Amoeba Culture.

Perusahaan Stone Music Entertainment saat ini adalah MMO Entertainment Kang Daniel & Yoon Jisung dan B2M Entertainment Eric Nam.