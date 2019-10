JAKARTA – Stephanie Poetri semakin memperlebar sayap berkariernya di mancanegara. Setelah bergabung di label musik Amerika 88rising, putri Titi DJ itu kini berduet dengan musisi K-Pop, Jackson Wang.

Lagu I Love You 3000 dipilih Stephanie Poetri dan Jackson Wang dalam kolaborasi perdana mereka. Video klip keduanya telah diluncurkan di platform YouTube pada 15 Oktober lalu dan disaksikan 1,7 juta viewers.

“Duo Favoritmu yang tanpa disadari kamu butuhkan. I Love You 3000 II telah rilis! Kami juga akan membuka jasa nasehat untuk persahabatan kami,” tulis Stephanie Poetri di Instagram.

Titi DJ menyisipkan komentar di dalamnya dan mengucapkan rasa syukur atas pencapaian sang putri. “Ya Tuhan! Alhamdulillah, aku sangat bangga padamu. Meni, aku mencintaimu,” ujar sang Diva.

Video klip I Love You 3000 II terlihat sangat colorful dan romantis, meskipun dalam cerita di lagu tersebut mereka menekankan persahabatan di antara satu sama lain. Hal menarik lainnya terletak pada perbedaan lirik antara lagu I Love You 3000 yang dibuat Stephanie Poetri sebelumnya dengan yang sekarang.

Perbedaan paling mencolok terlihat pada perbedaan lirik ‘husband’ berganti menjadi ‘best friend’. Selain itu ada tambahan lirik dalam part Jackson Wang, serta perubahan kata ‘kamu’ menjadi ‘aku’ saat member GOT7 itu bernyanyi.

I Love You 3000 II menjadi bagian dari album kompilasi 88Rising ‘Head In The Clouds II’. Selain duet Stephanie Poetri, album yang telah rilis 11 Oktober lalu itu juga menampilkan 15 lagu lainnya. Hadir musisi Rich Brian, Chung Ha, Nicole Zefanya, Phum Viphurit, August 08, Lee, Goldlink dan penyanyi dibawah label musik tersebut.

Pencapaian Stephanie Poetri bersama lagu fenomenalnya itu juga ditandai dengan cover berbahasa Mandarin dari Jackson Wang. Nantinya pada 25 Oktober mendatang, penyanyi 25 tahun itu akan memasukkan track I Love You 3000 ke dalam album single, Mirror.