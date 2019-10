You – Raisa Andriana

Oh-ooh

Forget my reputation

You got me losin’ my cool

You got me like that

You got me like that, baby

Turquoise and breezy ocean

You got me losin’ my mind

You got me like that

You got me like that, baby

Don’t need you to convince me

I’m dancin’ with you boy

I’m usually so insecure

But now I lose it all

What kind of trick you playin’?

I’m so confused, don’t play now

No, don’t play now

My heart keeps tellin’ me

It’s you-you-you-you-you

You-you-you, yeah, you’re the one

My mind says, “Stop it, he ain’t true”

But I don’t mind, ‘cause I got nothing to lose

Nothing to lose, I know, I know

It’s you-you-you-you-you

You-you-you, I got nothing to lose

Nothing to lose, I know, I know

It’s you-you-you-you-you

You-you-you, I got nothing to lose

More than I could imagine

You got me losin’ my sanity

You got me like that

You got me like, mmh, baby

You treat me like a lady

I’m your baby

You got me like that

You got me like that, baby

And I realized that you feel the same way too, you do

You do My heart keeps tellin’ me

It’s you-you-you-you-you (just you)

You-you-you, yeah, you’re the one (just you)

My mind says, “Stop it, he ain’t true” (true)

But I don’t mind, ‘cause I got nothing to lose

Nothing to lose, I know, I know

It’s you-you-you-you-you

You-you-you, I got nothing to lose

Nothing to lose, I know, I know

It’s you-you-you-you-you

You-you-you, I got nothing to lose

It’s you-you-you-you-you

You-you-you, I got nothing to lose

I know, I know

It’s you-you-you-you-you

You-you-you, I got nothing to lose Terjemahan Indonesia Oh-ooh Lupakan reputasi ku Kau membuat ku kehilangan ketenangan ku Kau membuat ku seperti itu Kau membuat ku seperti itu, Kebiruan dan angin laut Kau membuat ku kehilangan pikiran ku Kau membuat ku seperti itu Kau membuat ku seperti itu, Tidak perlu Kau meyakinkan ku Aku berdansa dengan mu ku biasanya sangat gusar Tapi sekarang semuanya sirna Trik macam apa yang kamu mainkan? ku sangat bingung, jangan bermain sekarang Tidak, jangan mainkan sekarang Hati ku terus memberi tahu ku Ini kamu-kamu-kamu-kamu-kamu Kamu-kamu-kamu, ya, kaulah Pikiranku berkata, “Hentikan, dia tidak benar” Tapi ku tidak keberatan, karena ku tidak rugi Tidak ada ruginya, ku tahu, ku tahu Ini kamu-kamu-kamu-kamu-kamu Kamu-kamu-kamu, aku tidak rugi Tidak ada ruginya, ku tahu, ku tahu Ini kamu-kamu-kamu-kamu-kamu Kamu-kamu-kamu, aku tidak rugi Lebih dari yang bisa ku bayangkan Kau membuat ku kehilangan kewarasan ku Kau membuat ku seperti itu Kau membuat ku seperti, mmh Kau memperlakukan ku seperti seorang wanita Kau membuat ku seperti itu Kau membuat ku seperti itu, Tidak perlu Kau meyakinkan ku Aku berdansa dengan mu ku biasanya sangat gusar Tapi sekarang aku kehilangan semuanya Trik macam apa yang kamu mainkan? Apakah kamu tidak bermain? Jangan main-main, oh-ooh Hati ku terus memberi tahu ku Ini kamu-kamu-kamu-kamu-kamu Kamu-kamu-kamu, ya, kamulah Pikiranku berkata, “Hentikan, dia tidak benar” Tapi ku tidak keberatan, karena ku tidak rugi Tidak ada ruginya, ku tahu, ku tahu Ini kamu-kamu-kamu-kamu-kamu Kamu-kamu-kamu, aku tidak rugi Tidak ada ruginya, ku tahu, ku tahu Ini kamu-kamu-kamu-kamu-kamu Kamu-kamu-kamu, aku tidak rugi Karena aku tidak bisa berbohong bahwa aku melihat kebenaran di dalam dirimu, boo Dan ku menyadari bahwa Kau juga merasakan hal yang sama Kamu lakukan Hati ku terus memberi tahu ku Ini kamu-kamu-kamu-kamu-kamu (hanya kamu) Kamu-kamu-kamu, ya, kaulah (hanya kamu) Pikiranku berkata, “Hentikan, dia tidak benar” (benar) Tapi ku tidak keberatan, karena ku tidak rugi Tidak ada ruginya, ku tahu, ku tahu Ini kamu-kamu-kamu-kamu-kamu Kamu-kamu-kamu, aku tidak rugi Tidak ada ruginya, ku tahu, ku tahu Ini kamu-kamu-kamu-kamu-kamu Kamu-kamu-kamu, aku tidak rugi Ini kamu-kamu-kamu-kamu-kamu Kamu-kamu-kamu, aku tidak rugi ku tahu ku tahu Ini kamu-kamu-kamu-kamu-kamu Kamu-kamu-kamu, aku tidak rugi