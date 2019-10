LOS ANGELES - Film layar lebar Charlie’s Angels yang dibintangi oleh Naomi Scott, Kristen Stewart, dan Ella Balinska akan rilis pada 15 November mendatang. Film ini merupakan reboot dari film Charile's yang sempat populer di tahun 2000-an.

Sebagai pendamping alur cerita film Charlie’s Angels yang penuh aksi, Eizabeth Banks sang sutradara memilih lagu-lagu terbaru Ariana Grande. Ariana akan menyajikan lagu-lagu yang pas untuk menyempurnakan setiap adegan di film ini.

Setidaknya ada lima buah lagu dari Ariana Grande yang akan kita dengar dalam film Charlie's Angels. Lagu pertama yang sudah dipastikan muncul tentu saja adalah Don't Call Me Angel.

Don't Call Me Angel dirilis pada 13 September lalu bersamaan dengan video musiknya. Lagu ini bahkan sempat menjadi trending dalam layanan streaming musik Spotify.

Ariana Grande menggandeng Miley Cyrus dan Lana del Rey dalam penggarapan lagu ini. Aksi ketiganya seolah mewakilkan Charlie's Angels yang juga memiliki tiga personel.

Selain itu ada juga lagu Bad To You di mana Ariana berkolaborasi dengan Normani dan Nicki Minaj. Tiga lagu terakhir yang menjadi soundtrack yakni Nobody, How I Look On You, dan Get Her Own.

Ariana Grande tentu saja merasa bangga karena dipercaya mengisi soundtrack untuk film tersebut. Apalagi film Charile's Angels didominasi oleh para pemain perempuan dari mulai tiga bintang utama hingga sutradaranya.

“Lagu-lagu ini sangat tepat untuk film ini. Ini merupakan pengalaman unik dan menarik bagi saya dan saya sangat senang melihatnya dan berteriak setiap kali saya mendengar suara semua teman saya, waktunya hampir tiba” tuturnya.