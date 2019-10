SEOUL - Jessica Jung akan memulai debutnya sebagai seorang penulis lewat buku berjudul Shine. Buku tersebut rencananya akan dirilis mantan personel Girls Generation itu di 11 negara pada musim gugur 2020.

Berdasarkan kontrak yang diteken Jessica Jung, dia akan menggarap dua buku untuk penerbit bernama SimonPulse. Setelah Shine, mantan idol K-Pop ini masih akan disibukkan dengan sekuel buku tersebut yang rencananya akan dirilis pada 2021.

Kepada Entertainment Weekly, Jessica Jung mengaku, Shine akan bercerita tentang kisah di balik dunia K-Pop yang dianalogikannya sebagai sesuatu yang ‘besar’ dan ‘menyenangkan’. “Harapanku, buku ini bisa menuturkan secara transparan dunia K-Pop,” ujarnya.

Shine akan berkisah tentang Rachel Kim, seorang remaja keturunan Korea-Amerika yang menjadi trainee K-pop di Korea Selatan. Jennifer Ung, Senior Editor SimonPulse mengungkapkan Jessica Jung memiliki bakat luar biasa dalam menuturkan kisah seorang remaja.

“Buku ini romantis, juicy, sekaligus mengena kepada siapa saja yang pernah merasakan seperti ikan yang keluar dari air. Aku tak sabar untuk semua pembaca -terutama remaja Asia-Amerika- untuk melihat karakter ciptaan Jessica Jung, Rachel Kim,” ujar Jennifer Ung.

Menariknya lagi, Glasstown Entertainment tertarik untuk menggarap buku itu ke layar lebar. Untuk menggarap skripnya, Jessica Jung akan berkolaborasi dengan Matt Kaplan dari ACE Entertainment, tim yang pernah menggarap serial populer Netflix, To All the Boys I’ve Loved Before.*

