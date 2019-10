JAKARTA - Kabar gembira untuk para penikmat film Hollywood. Sejak 9 Oktober, film Gemini Man yang menampilkan Will Smith sebagai bintang utama telah hadir menyapa Anda di bioskop Tanah Air.

Film ini bercerita tentang Henry Brogan, seorang pembunuh profesional yang menjadi sasaran pembunuhan lelaki misterius.

Lelaki itu ternyata memiliki kemampuan yang setara dengan Brogan. Bisa mengendarai kendaraan dan senjata sama hebatnya dengan Brogan.

Di sisi lain, lelaki misterius itu juga heran saat Brogan mengetahui gerakan perkelahian yang akan dia lakukan. Hal aneh tersebut membuat mereka saling bingung.

Pada suatu hari muncul sebuah informasi. Lelaki misterius itu ternyata adalah bagian dari diri Brogan. 25 tahun yang lalu, tubuhnya telah dikloning oleh seseorang yang ingin membuat manusia dengan kualitas seperti Brogan.

Bagaimanakah kelanjutan kisah Brogan dan kloningannya? Apa yang direncanakan oleh pihak yang berada di balik semua keanehan ini?

Film ini tampaknya patut untuk disaksikan mengingat sang sutradara, Ang Lee adalah sosok yang pernah menghasilkan deretan film populer lainnya. Seperti Life of Pi, Hulk, Crouching Tiger, Hidden Dragon, dan Lust, Caution.

Begitu pula kehadiran Will Smith sebagai Henry Brogan yang patut untuk diperhitungkan.

Sebab aktor 51 tahun itu telah berpengalaman menjadi pemeran utama dalam deretan film hits seperti Hancock, I Am Legend, The Persuit of Happiness, dan Men In Black.

Gemini Man

Durasi: 117 menit

Produksi: Paramount Pictures

Genre: Laga, Misteri, Fantasi, Fiksi Ilmiah

Sutradara: Ang Lee

Penulis: David Benioff, Billy Ray, Darren Lemke

Pemeran: Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen, Doyglas Hodge, Theodora Miranne, Benedict Wong, Ralph Brown, Linda Emond.