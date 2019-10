BOGOR - Shawn Mendes mengenang salah satu temannya yang pernah tinggal di Indonesia. Kenangan indah dengan sahabatnya ini diceritakan oleh Shawn di pertengahan konser.

"Berapa banyak dari kalian yang sudah mengikuti perjalanan karierku sejak dulu? Aku punya cerita menarik. Saat TK, aku punya teman dan dia selalu cerita pengalamannya tinggal di Indonesia. Kemudian dia pindah lagi ke Indonesia dan aku begitu sedih," kenang Mendes disambut teriakan dari penonton di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat.

Baca Juga:

Konser Shawn Mendes Bertabur Cahaya

Saat hendak menggelar konser Shawn Mendes: The Tour 2019 Asia, kekasih Camilla Cabello ini kembali menghubungi sahabatnya itu untuk hadir. Sayang, sahabatnya tidak bisa datang karena sedang tidak di Indonesia.

"Akhirnya, sekarang aku bisa ke Indonesia dan aku pun mengiriminya pesan. Tapi, dia menjawab, 'Astaga, aku sedang di Toronto, Bro!' Ya, meski dia sedang di Toronto, aku tahu ibu dan ayahnya datang ke konser ini," sambungnya.

Shawn Mendes kemudian langsung tampil dengan memedley enam lagu sekaligus, I Wanna Dance With Somebody karya Whitney Huston, Because I Had You, A Little Too Much, Patience, When You're Ready, dan Life of the Party.

Baca Juga:

Pakai Bikini, Tamara Bleszynski Dapat Gelar Payudara Terindah

Seksinya Gaya Siva Aprilia, Netizen Tuding Tak Gunakan Bra

Shawn Mendes lalu kembali berdiri dan memainkan gitar. Kali ini ia membawakan lagu Like To Be You dan Ruin. Para penonton ikut meramaikan lagu ini dengan nyanyian bersama dengan sangat kompak.

Shawn Mendes menggelar konser perdananya di Indonesia pada, Selasa 8 Oktober 2019. Konser ini merupakan rangkaian tur Shawn di Asia.