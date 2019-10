JAKARTA - Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2019 siap diselenggarakan oleh stasiun televisi RCTI pada 28 November 2019 pukul 21.00 WIB. Akan ada 50 penghargaan yang akan diberikan kepada insan musik Indonesia.

Mengusung tema Musik Bahasa Dunia, AMI Awards 2019 berharap jika karya dari musisi Indonesia tidak hanya bisa dinikmati masyarat Tanah Air, tapi juga merambah mancanegara.

"Semakin banyak penyanyi Indonesia yang merambah luar negeri, semoga bisa memberi motivasi kepada yang lainnya untuk berkiprah lebih luas lagi," ujar Dwiki Darmawan, Ketua Penyelenggara AMI Awards di Sarinah, Jakarta Pusat pada Selasa (8/10/2019).

AMI Awards tidak hanya memberikan 50 penghargaan, tapi juga dua kategori spesial. "Satu penghargaan Lifetime Achievment dan dua orang yang akan menerima trofi Living Legend," imbuh Dwiki.

Ajang penghargaan musik ini akan makin istimewa karena diadakan di studio terbesar se-Asia Tenggara, yaitu studio RCTI+ di Kebon Jeruk, Jakarta Selatan.

Mewakili tim RCTI, Untung Pranoto, selaku VP Production RCTI siap menyajikan tata panggung yang spektakuler guna menghibur para nominasi sekaligus penonton di rumah.

"Akan elegan pastinya, tapi baru itu saja yang bisa saya bagikan. Satu lagi ada kejutan juga dari pengisi acara. Jadi harap nantikan," jelas Untung.

Sambil menunggu acara itu tiba, berikut Okezone merangkum daftar lengkap 50 nominasi untuk AMI Awards ke-22:

1. Artis Solo Wanita Pop Terbaik

Brisia Jodie - Kisahku

Bunga Citra Lestari - Harga Berharga

Fatin - Jingga

Hanin Dhiya - Suatu Saat Nanti

Yura Yunita - Buka Hati

2.Artis Solo Pria Pop Terbaik

Andmesh Kamaleng - Cinta Luar Biasa

Ardhito Pramono - Bitterlove

Judika - Cinta Karena Cinta

Kunto Aji - Rehat

Pamungkas - I Love You But I'm Letting Go

Rizky Febian - Menari

3. Duo/Grup Pop Terbaik

3 Composers - Bangun Cinta

Geisha - Kering Air Mataku

Hivi! - Satu Satunya

Noah - Wanitaku

TheOvertunes - Takkan Kemana

Yovie & Nuno - Demi Hati

4.Pencipta Lagu Pop Terbaik

Brisia Jodie, Michael Jual Bambang Nugraha - Kisahku

Faisal Resi - Cinta Luar Biasa

Ilham Ibrahim Isa, Anindyo Baskoro, Arya Aditya Ramadhya - Tak Ingin Pisah Lagi

Ilham Ibrahim Isa, Anindyo Baskoro, Arya Aditya Ramadhya, Rizky Febian - Menari

Mikha Angelo - Bicara

Yovie Widianto - Adu Rayu

5. Penata Musik Pop Terbaik

Aldi Nada Permana - Cinta Luar Biasa

Ifa Fachir - Harta Berharga

Ilham Ibrahim Isa, Anindyo Baskoro, Arya Aditya Ramadhya - Tak Ingin Pisah Lagi

Mikha Angelo, Reuben Nathaniel, Mada Emmanuelle - Bicara

Tohpati - Kisahku

Yovie Widianto - Adu Rayu

6.Album Pop Terbaik

Dilan 1990-1991 - The Panasdalam Bank

Jejak - Rezky Febian

Love - D'Masiv

Mentra Mantra - Kunto Aji

Memory Lane - The Overtunes

Merakit - Yura Yunita

7. Artis Solo Pria/Wanita Rock/Instrumentalia Rock Terbaik

Aldrian Risjad - Milk Candy

Bondan Prakoso - Pejuang Garis Finish

Ecky Lamoh - Always

Marcello Tahitoe - Sampah-sampah Dunia Maya

Neonomora - Waves

8. Duo/Grup/Kolaborasi Rock Terbaik

.Feast - Kami Belum Tentu

Barasuara - Pikiran dan Perjalanan

Glaskaca - Atom

Kelompok Penerbang Roket - Berita Angkasa

Kotak - Beranikan Dirimu

9. Album Rock Terbaik

Cygnus - White Swan

Earthship - Navicula

Galaksi Palapa - Kelompok Penerbang Roket

O.M. - Mooner

Psycho Mob - Zigi Zaga

10. Artis Jazz Instrumentalia Terbaik

Dimas Pradipta - Max

Gerald Situmorang, Sri Hanuraga - God of Dragons

Indra Lesmana - Hon

Simak Dialog - Gong 2

Tohpati - Al I’tiraf

11. Artis Jazz Vokal Terbaik

Ardhito Pramono - Superstar

Lea Simanjuntak - Dari Pulau dan Benua

Moon - Will You Dance With Me

Ricky Lionardi, Trio Lestari - Tinggal Bilang

Tompi - Feel This Way

12. Album Jazz Terbaik

Better Future - Dony Koeswinarno

Gong - Simak Dialog

Lights On - Indro Hardjodikoro

Meta - Gerald Situmorang, Sri Hanuraga

Sanggah - Kadek Rihardika

13. Artis Solo Pria/Wanita Soul/R&B Terbaik

Gloria Jessica - Hold On

Monica Karina - Skin to Skin

Rahmania Astrini - It’s Amazing

Rinni Wulandari - Crazy Over You

Teza Sumendra - WKNDCRUISIN’

14. Duo/Grup/Grup Vokal/Kolaborasi Soul/R&B Terbaik

Adrian Khalif, Cantika Abigail - Take Care

Diskoria - Balada Insan Muda

Jevin Julian, A. Nayaka - Capone

Raisa, Dipha Barus - My Kind of Crazy

Trisouls - Menarilah

Young Lex, Anji - Flashback

15. Artis Solo Pria/ Wanita Dangdut Terbaik

Faul LIDA - Bersinar Dalam Jiwa

Ikke Nurjanah - Terluka

Lesti - Purnama

Nassar - Aku Mau

Tasya Rosmala - Kasmaran

16. Artis Solo Pria/wanita Dangdut Kontemporer Terbaik

Ayu Ting Ting - Jangan Gitu Dong

Cita Citata - Aku Pergi

Lesti - Ada Cerita

Rita Sugiarto - Tulang Rusuk

Situ Badriah - Harus Rindu Siapa

17. Duo/Grup/ Kolaborasi Dangdut/ Dangdut Kontemporer

Achmad Albar, Kemal Pahlevi - Zakia

Duo Anggrek - Pemberi Harapan Palsu

Lesti, Fildan- Lebih Dari Selamanya

Rodho Rhoma &Soneta - Hanya Dia

Siti Badriah, RPH - Nikah Sama Kamu

18. Artis Solo/Pria / Wanita/ Grup/Kolaborasi Dangdut Elektronik

2Tik Tok - Yang Haus

Ghea Youbi - Ga ada waktu Beib

Jihan Audy - Goyang Rujak

Ratu Meta - Sakitnya Luar Dalem

RPH, Dj Donall, Siti Badriah - Lagi Tamvan

19. Pencipta Lagu Dangdut Terbaik

Adibal Sahrul - Lebih Daei Segalanya

David Sam, Irwan Sutanto- Ada Cerita

Hengky Muhammad Fajar - Aku Pergi

Imam Joend - Terluka

Ridhi Rhoma - Hanya Dia

20. Penata Musik Dangdut Terbaik

Adibal sahrul, Priekeys - Aku Mau

Hendro Saky - Terluka

Ian Antono - Zakia

T Anggara, B. Noertjahja - Aku Pergi

Yongki - Aku Pergi

21. Artis Solo Lelaki/ Perempuan Anak-anak Terbaik

Clarice Cutie - Tanah Airku

Naura - Selamanya Untukmu

Neona - Bintang Kejora

Nussa - Makan jangan Asal Makan

Zara Leola - Wake Up

22. Duo/Grup/Grup Vokal/Kolaboraso Anak-anak Terbaik

Ghea, Ghia - Doakan Ayah

Nada, Kak Nunu - Untukmu Bunda

Naura, Devano - Harmoni

Naura, Nola - Karena Kamu Artinya Cinta (Sentuhan Ibu)

Nussa, Abellani Larasati - Aku Kuat Karena Kamu

23. Pencipta Lagu Anak-anak

Dika Satjadibrata - Ada Ayah

Dimas Adistra - Cintai Ibu dan ayah

Natasha Chairani, Ria Enes - Bersama

Nutyas Surya Gumilang, Willy Winarko - Get Down

Simhala Avadana, Duhita Pancha tantra - Harmoni

24. Penata Musik Lagu Anak-anak Terbaik

Ali Akbar, Doni Sundjoyo - Bintang Kecil

Ava Victoria - Karena Kamu Artinya Cinta

Dika Satjadibrata - Ada ayah

Dimas Adista - Aku Kuat Karena Mu

Natasha Charaini, Ria Enes, Yessi Kristianto - Bersama

25. Artis Solo Pria/Wanita Urban

Eva Celia - A Long away

Isyana Sarasvati - Starzing

Marion Jola - So In Love

Sheryl Sheinafia - Setia

Tulus - Labirin

26. DUO/ GRUP/ GRUP VOKAL Urban Terbaik

Afgan, Isyana, Rendy Pandugo - Feel So Right

Gamaliel Audrey Cantika - Lagu Hari Ini

Jevin Julian, Kara Chenoa- No Clue

Maliq & D'Essential - Senja Teduh Pelita

Vidi Aldiano, Sheryl Sheinafia, Jevin Julian - I Dont Mind

27. Artis Solo/ Wanita Alternatif Terbaik

Hindia - Secukupnya

Kunto Aji - Topik Semalam

Monita Tahalea - Sesaat yang Abadi

Sal Priadi - Melebur Semesta

Teddy Adhitya - Why Would I Be

28. DUO/ GRUP/ GRUP VOKAL/ KOLABORASI ALTERNATIF TERBAIK

Feast - Berita Kehilangan

Barasuara- Guna Manusia

Elephant Kind, Heidi - Better Days

Pee Wee Gaskins - Salah

Tashoora - Hitam

29. Karya Produksi Kroncong/ Kroncong Kontemporer/ Stambul/ Langgam Terbaik

Dony Koeswinarno - Kr Preseiden Indonesia

Indra Utami Tamsir - Kr. Citra Pahlawan

Koko Thole - Kr. Rame rame

Krontjong Toege - Tanah Tugu

Listy Suyono - Kr Indonesia Raya

30. Karya Produksi Metal/ Hardcore Terbaik

Alice - Your Beloved Hex

Avhath - The Annual Hororrs

ILP (Indra Lesmana Project)- Apocrypha Verse II

Logamulia - Musuh Publik

Revenge The Fate - Continuous

31.Karya Produksi Progressive Terbaik

Benard Jonathan - Barong and Rangka

Dewa Budjana - Queen Kanya

Johanes Kristianto - Steuggle of Reog

Pohon Tua Creatorium - Mendulang Cinta

Rifofo - Evelyn

Trodon - Dragon Shepherd Aphorila

32.Karya Produksi Rap/Hiphop Terbaik

Dipha Badus, MatterMos, Candra Darusman - Woosah

Iwa K - Indonesuan With Attitude

Laze, A. Nayaka - No Handouts

Ramengvrl -Ca$hmere

Roy Ricardo - Barang KW

33.Karya Reggae/Ska/Rocksteady Terbaik

Gangstarasta - Candu

High Therapy, Agustin Oendari - Bend Down

Sentimental Moods, Bonita - Suka Suka

Souljah - Pantang Pulang Sebelum Sayang

Steven & Coconutttreez - Kembali

The Ikan Bakars - Lagi Lagi

34.Karya Produksi Dance/ElectronicDance Terbaik

Andini - Done With You

Armand Maulana - Bawa Daku Pergi

Khole - 2AM Thoughts

Midnight Quickie, MatterMos - Summer Love

Riri Mestica, Fajar J. Liquid Silva - Broken Promises

35.Karya Produksi Kolaborasi Terbaik

Marion Jola, Rizky Febian - Tak Ingin Pisah Lagi

Raisa, Dipha Barus - My Kind of Crazy

Sal Priadi, Nadin Amizah - Amin Paling Serius

The Obertunes, Monita Tahalea - Bicara

Yovie Widianto, Tulus, Glen Fredly - Adu Rayu

36.Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik

Bunga Citra Lestari - Harta Berharga (Ost Keluarga Cemara)

Maudy Ayunda - Kamu & Kenangan (Ost Habibie & Ainun 3)

Melly Goeslaw - Bintang di Hati (Ost Dancing in The Rain)

Mondo Gascaro - Apatis (Ost Kucumbu Tubuh Indahku)

The Panasdalam Bank, Vanesha Prescilla - Berpisah (Ost Dilan 1991)

37.Karya Pruduksi Grup Vokal Terbaik

Be3 - Damai

Gamaliel Audrey Cantika - Lagu Hari Ini

M.E Voices - Sumpah Mati

Project Pop - Coconut

SMASH - Berhenti Berharap

Trisouls - Menarilah

38. Karya Produksi Lagu Berbahasa Daerah Terbaik

Dewa Budjana, Soimah Pancawati - Hyang Giri

Jflow - Poco Poco

Krontjong Toegoe, Waldjinah - Lir Ilir

Near, Dian Sorowea - Karna Su Sayang

Siantar Rap Foundation - Pariban (Ost Pariban Idola Dari Tanah Jawa - The Movie)

39. Karya Produksi Instrumen Terbaik

Candra Darusman - Bersamamu

Dewa Budjana - Mahandini

Indra Lesmana - Hon

Simak Dialog - Gong 2

Tohpati - Al I'Tiraf

40. Karya Produksi World Musik Terbaik

Bumi Gamelan Orchestra - Forest

Dewa Budjana, Soimah Pancawati - Hyang Girl

Gus Teja - Permata Dari Langit

Kuaetnika - Sesaji Nagari

Sambasubda - Ayun Ambing

41. Karya Produksi Re-Aransemen Terbaik

Andi Rianto - Aku Cinta Padamu - Dian Pramana Poetra, Glenn Fredly, Andi Rianto

Gerald Situmorang - Lagu Cinta - Afgan, Isyana Sarasvati, Rendy Pandugo

42. Karya Produksi Folk/Country/Balada Terbaik

Andien, Endah n Rhesa - Everything In Between

Ardhito Pramono - Ciggarete of Ours

Ben Sihombing, Cinderella - <3

Heidi - As Long As

Nadin Amizah - Rumpang

The Panasdalam Bank - Koboy Kampus

43. Karya Produksu Lagu Berlirik Spiritual Islami

D'Masiv, Shakira Jasmine - Do'a

Ita Purnama Sari - Tiada yang Melebihi

Nussa - Jumat Hari Raya

Sabyan - Syukran Lillah

Ungu - Hasbunallah

Virzha - Damai Bersamamu

44. Karya Produksi Lagu Berlirik Spiritual Nasrani

Agatha Chelsea - Ku Perlu Engkau Tuhan

Delon - Aku Ingin Kembali

Lea Simanjuntak - Dari Pulau dan Benua

Sari Simorangkir, Jason, Shandi N, Angel Pieters - Aku Percaya Ada Mukjizat

Sidney Mohede - Jujur

45. Produser Rekaman Terbaik

Aldi Nada Permana-Cinta Luar Biasa-Andmesh Kamaleng

Ari Renaldi-Labirin-Tulus

Ifa Fachir-Harta Berharga (Ost. Keluarga Berharga) - Bunga Citra Lestari

Ilman Ibrahim, Anindyo Baskoro, Arya Aditya-Tak Ingin Pisah-Marion Jola, Rizky Febian

46. Desain Grafis Album Terbaik

Anindya Anugrah - Bani Bumi

Ardhimadya - Ruang Waktu

Arief Dagadu - Sesaji Nagari

Citra Marina, Dindhie - Flights of Imagination

Gilang Pultn, STUspace Studio - Anthera

M. Luthfi - Awakening

Naufal Abshar - Mantra Mantra

47. Tim Produksi Suara Terbaik

Ari Renaldi - Adu Rayu - Yovie Widianto, Tulus, Glenn Fredly

Ari Renaldi-Labirin-Tulus

Bam Mastro - Better Days - Elephant Kind, Heidi

Stephan Santoso - Pikiran dan Perjalanan - Barasuara

Stevano - A Long Way - Eva Celia

48. Pendatang Baru Terbaik

Diskoria - Balada Insan Muda

Hindia - Secukupnya

Nadin Amizah - Rumpang

Pamungkas - I Love You But I'm Letting Go

Yotari - Warna Baru

49. Album Terbaik

Dilan1990-1991 - The Panasdalam Bank

Jejak - Rizky Febian

Love - D'Masiv

Mantra Mantra - Kunto Aji

Memory Lane - The Overtunes

Merakit - Yura Yunita

50. Karya Produksi Terbaik

Adu Rayu - Yovie Widianto, Tulus, Glenn Fredly

Bicara - The Overtunes, Monita Tahalea

Cinta Luar Biasa - Andmesh Kamaleng

Kisahku - Brisia Jodie

Labirin - Tulus

Tak Ingin Pisah Lagi - Marion Jola, Rizky Febian