JAKARTA – Ammar Zoni sempat menyampaikan pesan kepada dua calon buah hatinya sebelum meninggal dunia dalam kandungan.

Lewat video di saluran YouTube Aish TV pada 26 Agustus lalu, suami dari Irish Bella itu mengungkapkan rasa cintanya terhadap dua jabang bayi yang masih berada di dalam kandungan sang istri.

“Buat kembar kami, kalian pasti akan melihat video ini. Ya, mereka akan lihat video ini . Buat anak kami, you know we love you sejak kalian dalam kandungan 4 bulan, sejak kalian belum jadi apa-apa saat kami tahu kalian ada,” ujar Ammar Zoni di hadapan Irish Bella sembari menunjukkan rasa bahagianya.

Sementara itu, tak kalah bahagia dari Ammar Zoni, Irish Bella pun mengabarkan kondisi kedua calon buah hatinya. Setelah menjalani pemeriksaan, dokter menyatakan bahwa kondisi calon anak Irish dan Ammar dalam kondisi sehat.

"Semua (kondisinya) bagus, ukuran mereka baik, enggak kecil, ya standar lah. Anehnya itu, dua-duanya (janin) beda tipis, berat badan sama, ukurannya sama sekitar 20 cm an," ujar Irish Bella dalam video tersebut. Ammar sendiri pun selalu berharap jika kondisi kedua jabang bayi yang dikandung Irish selalu sehat. Pria berdarah Minangkabau itu pun mengaku tak sabar untuk menyambut kelahiran sang buah hati. "Yang bikin kami enggak sabar itu mukanya. Mereka itu sama tapi beda yang satu ada mirip Irish yang satu lagi ada mirip aku," ujar Ammar. Sayangnya, satu setengah bulan berselang, Irish Bela dan Ammar Zoni harus menerima kenyataan pahit. Calon buah hati pertamanya, harus meninggal dunia dalam usia menjelang 7 bulan dalam kandungan pada 6 Oktober 2019 kemarin. Ya hari ini anak pertama kami putri pertama saya dengan Irish harus diambil lagi sama Allah karena itu semua titipan dan Allah sekarang sudah minta titipan itu," ujar Ammar lirih seperti dilansir Okezone dari tayangan Silet RCTI, Senin (7/10/2019). Bayi kembar Ammar Zoni dan Irish Bella dimakamkan dalam satu liang lahat. Dua buah hati Irish dan Ammar sendiri dimakamkan di TPU Kalimulya 1, Depok, Jawa Barat. Rangkaian nama yang indah pun rupanya sudah dipersiapkan Ammar untuk kedua buah hatinya. Aiora Aisyah Bella Akbar dan Aiona Khadijah Bella Akbar merupakan nama yang diberikan Ammar untuk dua buah hatinya.