JAKARTA - Pedangdut Ayu Ting Ting kembali menorehkan prestasi. Untuk kesekian kalinya, ibunda Bilqis Khumairah Razak ini mampu untuk masuk ke dalam jejeran nominasi wanita cantik kelas dunia, dalam penghargaan The Most Beautiful Women of 2019 dari TC Candler.

Masuknya Ayu Ting Ting sebagai salah satu nominasi, diketahui melalui akun Instagram milik TC Candler beberapa waktu lalu. Bahkan, nama Ayu disandingkan dengan beberapa artis Korea, sebut saja Kim Ji-soo, Kang Seul-Gi, Kim Yong-sun, Shin Yuna, hingga Song Hye Kyo.

Baca Juga:

Enji Ngaku Dipersulit Temui Bilqis, Ini Reaksi Ayu Ting Ting

Ingin Bertemu Anak, Enji Dapat Perkataan Tak Enak dari Pihak Ayu Ting Ting





"Senanglah (disandingkan dengan artis Korea), Alhamdulillah. Jadi wanita cantik, senang Alhamdulillah," ungkap Ayu Ting Ting, saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (2/10/2019).

Terkait bagaimana cara Ayu agar selalu tampil cantik, wanita .. tahun ini mengatakan bahwa air wudhulah yang menjadi sumber kecantikannya. "Cara merawatnya, pakai air wudhu. Banyak berdoa, banyak bersabar, dan bertawakal,".

Sementara itu, sahabat Ayu Ting Ting, Ruben Onsu, yang mengetahui bahwa pelantun Alamat Palsu tersebut masuk sebagai kategori 100 wanita tercantik versi majalah TC Candler, mengaku bangga. Bahkan Ruben mengungkap bahwa sudah sepantasnya Ayu masuk dan menjadi 100 Wanita Tercantik di dunia. Baca Juga: Beredar Video Bebby Fey Jilat Perut Perempuan, Netizen: Jijik Lihatnya Pernikahan Justin Bieber dan Hailey Baldwin Dijaga Ketat Polisi

"Ya sudah sepantasnyalah. Ayu cantik dari luar, dari dalam hatinya. Sudah sepantasnya. Saya support, Ayu Ting Ting menjadi 100 Wanita Tercantik. Ya selain cantik dia multitalenta, dia semuanya bisa," kata Ruben Onsu. Tak hanya Ayu Ting Ting, Chelsea Islan pun dijetahui masuk sebagai nominasi The Most Beautiful Women of 2019 dari TC Candler.