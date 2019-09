JAKARTA - Gracia Indri rupanya masih betah hidup menyendiri setelah pernikahannya dengan keyboardis band NOAH, David harus kandas pada 2018 silam.

Tak berdiam diri, Gracia Indri rupanya masih eksis dan terus sibuk dengan berbagai kegiatan seperti halnya menjadi host di acara Take Me Out di GTV.

Namun tak bisa dipungkiri, Gracia Indri juga kerap merasakan kesendirian. Ia mengungkapkan bahwa kekurangan vitamin C. Akan tetapi, bukan vitamin C biasa yang dimaksud oleh Gracia Indri.

"Permasalahan aku adalah di bibir. Setelah aku kekurangan vitamin C, cinta dan cium-cium itu ya," ungkap Gracia Indri di Supermall Lippo Karawaci, Tangerang. Baca Juga: Gracia Indri Tak Ikuti Kata Teman demi Cantik Maksimal Betapa tidak, setelah berpisah dari David memang belum ada lagi sosok lelaki yang dekat dengan Gracia Indri. Namun hal tersebut bukan halangan bagi Gracia Indri untuk tetap menjaga kesehatan dan kecantikannya. Bahkan kini tak bisa dipungkiri Gracia Indri semakin cantik dalam penampilannya. Pemeran antagonis sinetron Bidadari yang tayang di RCTI itu mengaku tetap menjaga kecantikannya dengan menjaga gaya hidup sehat. Baca Juga: Ibunda Bebby Fey Dikabarkan Sakit, Atta Halilintar Berniat Jenguk "Yang pasti kalau aku ya, olahraga yang cukup, minum air putih. Habis make up dibersihin, jangan sampai make up-nya dibawa tidur," ujar Gracia Indri. "Aku membutuhkan lipstik yang ringan, tahan lama dan ada vitaminnya seperti Martinez," tutupnya.