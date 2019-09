TANGERANG - The Boyz ambil bagian dalam gelaran Super K-Pop Festival (SKF) Indonesia 2019 di ICE BSD, Tangerang Selatan, pada Minggu malam (29/9/2019).

Mengawali penampilannya, The Boyz membawakan lagu D.D.D dengan tarian energik dan musik menghentak. Tampilan mereka semakin memukau dengan setelan kemeja putih beraksen mengilap di bagian bahu.

"Halo, selamat malam kami The Boyz," ujar para personel boyband itu kompak dari atas panggung.

Sayang, Hwall harus absen dari penampilan The Boyz malam ini lantaran sakit. Meski begitu, personel The Boyz tetap memanjakan penggemarnya lewat interaksi yang ramah. Tak jarang, para personelnya maju depan panggung dan wefie bersama penonton.

Baca juga: Fans Minta Dua Personel The Boyz Hengkang, Agensi Beri Tanggapan

Pose imut tak jarang dipertontonkan personel The Boyz, meski lagu Text Me Back yang mereka lantunkan cukup menghentak panggung. Setelah aksi panggung yang energik, Sunwoo cs tampil lebih tenang lewat lagu KeePer.

"Indonesia, kalian sungguh hot!" ujar Q. Hyun Jae pun menimpali dengan, "Kalian tahu apa yang terbaik dari The Boyz? Energi dari penggemar untuk kami.”

Terbatasnya waktu membuat The Boyz hanya bisa menampilkan enam lagu malam itu. Bloom Bloom dan No Air menjadi suguhan penutup dari The Boyz. “Sayang sekali perjumpaan ini harus berakhir," tutur Erick.

Saat mengambil blocking untuk lagu penutup, para personelnya saling bersahutan mengatakan "Mantul!" yang kemudian disambut riuh penonton.

The Boyz bukan satu-satunya pengisi acara yang tampil di hari kedua SKF Indonesia 2019. Acara yang dimulai pukul 18.30 WIB itu dimulai dengan penampilan cute dan seksi fromis_9.

Selain mereka, hadir pula Lee Hi yang sukses membuat penonton terpukau lewat lagu Breathe. Penyanyi asuhan YG Entertainment itu melanjutkan aksi panggungnya dengan membawakan Rose, 1234, dan No One.*

Baca juga: Deretan Foto Seksi Poonam Pandey, Aktris Bollywood nan Kontroversial