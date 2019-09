JAKARTA - Nama DJ Dinar Candy, tak bisa jauh dari kata seksi. Memilik tubuh molek dan kerap memakai pakaian serba mini, membuat Dinar Candy semakin lekat dengan image seksi.

Melalui akun Youtube pribadinya, Dinar Candy diketahui juga kerap membagikan beberapa vlog yang berisi perjalanan kariernya. Sebut saja, ia kerap membagikan momen saat sedang manggung di luar kota hingga luar negeri, agar penggemarnya tak ketinggalan update tentang dirinya.

Tak hanya itu, beberapa parodi video berdurasi kurang dari satu menit pun sempat dibagikan Dinar melalui akun Youtubenya. Bahkan dalam video-videonya di akun Instagram, Dinar Candy nampak tak bisa menutupi keseksian tubuhnya.

Berikut aksi 'panas' Dinar Candy yang diunggah melalui akun Youtubenya.

1. Dinar Candy Tidak Bisa Menahan Diri Mendengar Music





"Check this out, the song. Dinar Candy song," ucap pria bule tersebut.

"Wah.. This is hot ya," jawab Dinar sambil membuka kacamata dan syal yang menutupi tubuhnya.

Tak lama setelahnya, Dinar yang mengenakan tank top crop dan celana panjang kotak-kotak merah nampak menari mengikuti alunan musik. Akan tetapi, gerakan menari wanita 26 tahun ini nampak cukup erotis.

Sempat mengibaskan rambutnya, Dinar Candy tampil lebih liar lagi dengan menggerakan bokong serta payudaranya. Bahkan ia pun sempat melakukan gerakan ingin menjilat pria yang ada di sampingnya.

Tidak berhenti sampai di situ, Dinar Candy pun sempat berpindah duduk ke jok belakang dan kembali menari. Setelahnya, ia nampak mengarahkan bokongnya ke wajah sang pria sambil bergerak-gerak mengikuti alunan musik.

2. Santai di Pantai ala Dinar Candy

Pada video kali ini, Dinar Candy nampak membagikan momen usai dirinya melakukan beberapa pekerjaan di luar kota. Untuk melepas penat, Dinar Candy diketahui menyempatkan waktu untuk mengunjungi Sunday Beach, bahkan ia terlihat mengenakan crop top yang memperlihatkan belahan payudaranya. Baca juga: Unggah Foto Lawas, Kecantikan Wajah Soimah Gegerkan Sederet Artis Sebelum melepas pakaiannya dan tampil dengan bikini berwarna merah dengan motif bunga untuk menikmati pantai, Dinar Candy nampak melakukan review makanan terlebih dahulu. Setelahnya, ia nampak terduduk di pinggir pantai. 3. Dinar Candy 'Ketika Lo Salah Bungkus Cewek Dari Tempat Dugem'

Tak berhenti sampai di situ, Dinar Candy nampak kembali menyajikan sebuah video di mana dirinya dirangkul oleh seorang pria bule. Pria tersebut bahkan memegang sebuah botol minuman keras, sambil masuk ke dalam kediaman Dinar. Usai masuk ke kamar, Dinar Candy yang mengenakan tanktop putih dan rok abu-abu, terlihat sempat berdiri di pintu dan dipeluk dari arah belakang oleh pria tersebut. Tak lama setelahnya, keduanya nampak menutup pintu dan tertidur bersama. Meski memiliki maksud hanya untuk bersenang-senang, lantaran di akhir video, sang pria justru terlihat tidur bersama pria yang berdandanan wanita. Komentar negatif kembali dituai oleh Dinar Candy apalagi saat melihat gerakan Dinar dan pria tersebut diambang pintu.