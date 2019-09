JAKARTA - Vokalis grup band The Groove, Rieka Roslan, kembali mencoba mempopulerkan lagu yang ia tulis pada tahun 1990-an lalu, berjudul Oh Kasih. Lagu yang semula dipopulerkan oleh Shanty tersebut, diketahui akan menjadi salah satu lagu yang akan tersaji dalam The Best of Rieka Roslan.

Bersama Tiwi, mantan personel T2, Rieka Roslan diketahui akan berduet membawakan Oh Kasih yang telah diaransemen ulang oleh salah satu pendiri The Groove, Ali Akbar. Bahkan akan ada dance music bernuansa Brazillian Samba di lagu Oh Kasih lantaran Rieka melihat bahwa Tiwi memiliki banyak potensi dan kelebihan musikalitas.

"Ini proyek aku yang panjang ceritanya. Kita bedah satu-satu, saya sudah tidur kelamaan, 8 tahun. Hampir mungkin kalau lagi launching penulis lagu jarang diundang ya. Ini satu wacana, duet setelah kemarin sama Yuni Shara, Yana Yulio, sekarang sama Tiwi. Proses pemikiran saya agar song writer menuju The Best of Rieka Roslan," ungkap Rieka Roslan, saat ditemui di peluncuran single duetnya bersama Tiwi, Jumat (27/9/2019).

"Kenapa Oh Kasih, saya dan Tiwi ingin memberi kasih saya ke industri musik Indonesia. Saya sudah 24 tahun ke industri, sudah saatnya memberi kasih ke yang berjasa, termasuk fans," sambungnya.

Rieka Roslan mengungkap bahwa dirinya sengaja menggandeng Tiwi eks T2, lantaran sudah tertarik dengan sosoknya sejak pertama kali bertemu. Bahkan, Rieka melihat sedari awal bahwa Tiwi akan dengan mudah meraih kesuksesan di industri musik tanah air. "Di tahun 2005, semua enggak lupa ya, saya pernah jadi juri AFI 2005. Dan Tiwi ini yang ada disitu, yang paling saya senang. Karena enggak pernah ngambek kalau dikoreksi, dan multitalent, dan selalu helpfull. Di situ aku lihat Tiwi pekerja keras. Kalau suaranya sangat industri," jelas Rieka. Baca Juga: Bebby Fey Ungkap Perilaku Aneh Atta Halilintar saat Tiduri Dirinya Pamer Mobil Baru, Pelat Mobil Vanessa Angel Bikin Salah Fokus

Tiwi mengatakan bahwa saat menyanyikan Oh Kasih, ia memberanikan diri untuk keluar dari zona myaman. Bahkan, ia mengaku cukup nyaman dengan musik baru yang dibawakannya. "Aku suka segala jenis musik, tapi enggak semua musik bisa ku inikan dengan baik. Tapi Oh Kasih, teh Rieka enggak pernah atur aku buat jadi orang lain. Ini keluar dari zona nyaman aku tapi setelah belajar lagi ternyata enak ya. Sudah mulai bisa meresapi, oh oke enak juga ya nyanyinya," ucap Tiwi.