Creative Collaborator Eva Celia bersama dengan Co-Founder Duma Official Natasha Midori dan BLP Beauty Founder Lizzie Parra dalam peragaan busana di Jakarta, Sabtu (3/2/2018). Dalam momen hari kasih sayang, Tokopedia menyelenggarakan Self Love mengajak untuk mengungkapkan kasih sayang dengan mengapresiasi diri lewat kolaborasi dengan para lokal kreator ternama yang menggandeng dua nama besar di dunia mode dan kecantikan, yakni Duma Official, Lizzie Parra dan Eva Celia.