JAKARTA - Rasa cinta Roy Kiyoshi kepada sang kekasih, Evelyn Nada Anjani tampaknya bukan main-main. Dalam tayangan channel Youtube MOP Channel, Senin (16/9/2019), Roy mengakui keseriusannya kepada Evelyn dengan memberikan sebuah cincin.

"Ya seriuslah, kalau enggak serius ngapain dibeliin cincin?," kata Roy sambil menebarkan senyumnya.

Meski Roy menyatakan keseriusannya, tetapi pria indigo tersebut mengaku bahwa baik dirinya dan juga Evelyn sama-sama belum membicarakan jenjang selanjutnya, yakni pernikahan.

"Jadi kita lihat aja gimana kedepannya. Toh sejauh ini aku juga sama si bunny, Evelyn enggak ngomongin pernikahan dulu. Jadi aku sama dia coba jalanin dulu deh," terang Roy.

Roy pun mengungkapkan hal yang membuat dirinya jatuh hati dengan sang kekasih, Evelyn. Menurutnya, perempuan yang berprofesi sebagai DJ itu adalah sosok yang tegar dan positif.

"Evelyn tuh menurut saya sosok wanita yang menurut saya tegar dan selalu positif. Selalu positif sekali, beneran. Mau dibilang apapun dia enggak peduli," tuturnya.

Kisah cinta Roy Kiyoshi dan Evelyn Nada Anjani mulai terkuak pada Agustus 2019. Keduanya mulai mengumbar kemesraan dalam media sosial Instagram mereka.

Roy pun memamerkan momen mesranya dengan Evelyn di akun Instagramnya pada 8 Agustus 2019. Tak lupa ia mencantumkan caption yang bernada penuh cinta.

"Finally we found each other #evelynandroykiyoshi #peaceful #love #finally @evelinnadaanjani," tulis Roy Kiyoshi.

Seakan gayung bersambut, Evelyn pun mengunggah kebersamaannya dengan Roy di akun pribadinya.

"Finally we found each other #mylove #finally," tulis Evelyn.