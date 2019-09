JAKARTA – Bunga Citra Lestari menjadi salah satu selebritis yang mengenal sosok mendiang BJ Habibie. Aktris yang akrab disapa BCL itu sempat memerankan tokoh Ainun, istri BJ Habibie dalam film biopik Habibie & Ainun.

Sebagai aktris yang akrab dengan BJ Habibie, Bunga Citra Lestari merasakan duka mendalam atas kepergian Presiden ke-3 Republik Indonesia tersebut. Dia pun mengutarakan perasaan dukanya melalui unggahan di Instagram, Rabu (11/9/2019).

Dalam sebuah video yang diunggah, BJ Habibie terlihat tengah memberikan testimoni penampilan Bunga Citra Lestari saat menyanyikan lagu Cinta Sejati. Lagu itu sendiri merupakan soundtrack dari film Habibie & Ainun yang dibintangi oleh BCL.

“Saya lihat dengan perasaaannya saya perhatikan benar, kalau dia nyanyi dia enggak hanya nyanyi dengan otaknya, dia juga nyanyi dengan hatinya,” ujar BJ Habibie mengomentari penampilan istri dari Ashraf Sinclair itu.

Melengkapi unggahannya, BCL menuliskan kalimat perpisahan untuk BJ Habibie. Dia pun mengenang sosok yang dia panggil dengan sebutan Eyang itu.

“Selamat jalan Eyang.. One of the most wonderful man i’ve ever known in my life.. Thank you for all the love, all the kindness,and all the support (Selamat jalan Eyang, salah satu pria paling luar biasa yang pernah saya kenal dalam hidup saya. Terima kasih atas semua cinta, semua kebaikan, dan semua dukungannya),” tulis BCL mengawali tulisannya di Instagram.

Kesedihan pun semakin dirasakan BCL lantaran tak sempat mengucapkan selamat tinggal secara langsung. Ibu satu anak ini pun yakin jika suami dari mendiang Hasri Ainun Habibie ini sudah berada di tempat terbaik.

“It breaks my heart that i didnt have the chance to say goodbye to you.. But you are in a better place right now.. i love you Eyang.. (Hati saya sangat hancur ketika saya tidak memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat tinggal padamu .. Tapi kamu berada di tempat yang lebih baik sekarang .. aku mencintaimu Eyang),” tutup Bunga Citra Lestari.

Seperti diketahui, Bunga Citra Lestari turut membintangi film Habibie Ainun yang dirilis pada 2016 lalu.

Dalam film tersebut, Bunga Citra Lestari yang berperan sebagai Ainun (Istri BJ Habibie) beradu peran dengan Reza Rahadian.