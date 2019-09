LOS ANGELES - Aktris Bumblebee, Hailee Steinfeld berpotensi besar untuk bergabung dalam proyek terbaru Marvel Studios. Mengutip Variety, Selasa (10/9/2019), Steinfeld ditawari untuk membintangi serial Hawkeye yang akan tayang di Disney Plus.

Apabila Steinfeld menerima tawaran tersebut, maka aktris 22 tahun itu dipastikan akan berperan sebagai Kate Bishop. Ia adalah bagian dari Young Avengers yang akan mengambil alih mantel Hawkeye dari Clint Barton (Jeremy Renner).

Serial Hawkeye akan menjadi proyek layar kaca kedua bagi Steinfeld sebagai pemeran utama, setelah dia bergabung dalam sitkom Dickinson karya Alena Smith. Serial yang akan tayang di Apple TV+ itu, menampilkan kisah pujangga Emily Dickinson yang populer pada abad ke-19.

Sepanjang 12 tahun karier aktingnya, Hailee Steinfeld dikenal lewat sejumlah perannya dalam beberapa judul film, seperti The Edge of Seventeen, Bumblebee, Pitch Perfect, hingga Spider-Man: Into the Spider-Verse. Dia bahkan masuk nominasi Oscar untuk perannya dalam film True Grit, pada 2011.

Baca juga: Hailee Steinfeld dan Niall Horan Diisukan Putus

Selain Steinfeld, Marvel memastikan Jeremy Renner akan kembali menghidupkan perannya sebagai Clint Barton dalam serial Hawkeye. Sementara Jonathan Igla dipercaya untuk mengurusi skenario serial itu sekaligus menjadi produser. Penggarapan serial Hawkeye diumumkan President Marvel Studios, Kevin Feige dalam panel San Diego Comic-Con, pada April 2019. Selain Hawkeye, Disney Plus juga akan fokus menggarap karakter MCU lainnya, seperti Falcon and Winter Soldier, Loki, Vision, dan Scarlet Witch. Tak hanya itu, Marvel Studios dan Kevin Feige juga akan mengembangkan beberapa proyek lainnya, termasuk Ms. Marvel, Moon Knight, dan She-Hulk. Masing-masing serial itu rencananya hanya akan memiliki enam hingga delapan episode.* Baca juga: Setelah 6,5 Tahun Pacaran, Caesar Hito Mantap Menikahi Felicya Angelista