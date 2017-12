LOS ANGELES – Hailee Steinfeld akhirnya menampakkan dirinya sebagai salah satu tokoh dalam dunia Autobot Transformers. Terpilih menjadi pemeran utama, Hailee akan bermain dalam film stand-off yang bercerita tentang tokoh favorit berwarna kuning, Bumblebee.

Dalam potret pertama Bumblebee, Hailee terlihat memegang pintu mobil VW Beetle berwarna kuning. Tidak seperti di film-film Transformers lainnya yang menampilkan Bumblebee dalam balutan mobil Chevy Camaro, kali ini si jagoan kuning tampil lebih tua.

Film ini akan menjadi film pertama Transformers di luar sutradara Michael Bay. Nama Travis Knight, sutradara Kubo And The Two Strings, terpilih untuk memperluas kisah dari dunia para Autobot.

“Aku ingin mendekati franchise ekspansif dan besar ini dan benar-benar fokus pada hal-hal kecil di ujung kanvas,” tutur Travis saat diwawancara oleh Empire, Jumat (29/12/2017).

Dengan melakukan pendekatan berbeda, Travis berharap agar film garapannya nanti bisa memberikan sebuah tontonan yang berbeda dari dunia Transformers. Ia ingin Bumblebee yang ditanganinya menjadi sebuah tontonan yang tak semata hanya menampilkan pertarungan sisi gelap dan sisi terang.

“Semua sudah aku coba lakukan di Laika, mencari perpaduan pas kegelapan dan cahaya, intensitas dan kehangatan, humor dan hati, aku ingin membawa semuanya ke dalam franchis Transformers,” ungkapnya.

Bumblebee sendiri baru akan tayang ke bioskop pada bulan Desember tahun 2018.

