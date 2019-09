JAKARTA - Pasangan pengantin baru, Cut Meyriska dan Roger Danuarta tengah menikmati bulan madu mereka di Singapura. Namun di tengah momen mesra itu, kabar baik berembus dari pasangan pengantin baru ini.

Cut Meyriska dikabarkan tengah berbadan dua. Dugaan tersebut muncul, ketika aktris Marcella Simon menyebut sahabatnya itu kerap merasakan mual. Lewat Insta Story, dia meminta aktris yang kerap disapa Chika itu melakukan pemeriksaan kehamilan secepatnya.

“Soooo happy melihat ini. Sudah enakan @cutratumeyriska? Kalau masih mual, buru-buru ke RS cek!" ujar Marcella sembari mengunggah video boomerang Cut Meyriska dan Roger Danuarta yang tengah berpelukan di stasiun MRT Singapura.

Dalam lanjutannya, aktris Putri Titipan Tuhan itu menambahkan, "You have to know before your flight back loh (Kalian harus tahu beneran hamil atau tidak sebelum penerbangan pulang). Kok gue yang deg-degan."

Unggahan aktris 30 tahun itu kemudian ditanggapi Cut Meyriska dengan mengamininya. Lewat Insta Story, Chika menuliskan, “Bismillah."

Belum lama ini, Cut Meyriska memang sempat dilarikan ke rumah sakit lantaran kondisi fisiknya yang menurun. Hal itu diketahui, saat dia mengunggah fotonya bersama ustadz Felix Siauw dan istri di rumah sakit. Namun unggahan tersebut justru membuat publik berspekulasi tentang kondisi Cut Meyriska. Tak sedikit yang menilai kalau sang aktris sedang hamil muda. Sayang, isu itu dibantah ibu Chika. Dia menjelaskan, putrinya dirawat karena penyakit maag dan lambung.