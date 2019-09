JAKARTA - Kabar bahagia datang dari aktris sekaligus presenter, Sandra Dewi. Pada 2 September 2019, sekitar pukul 22.07 WIB, istri Harvey Moeis itu melahirkan putra keduanya dengan bobot 3,5 kilogram dan panjang 51 sentimeter.

“Dari awal kehamilan sampai persalinan kali ini sangat penuh mukjizat dan cerita. Tak (merasakan) eneg dan enggak muntah, sampai sering lupa kalau sedang hamil,” ungkap Sandra Dewi lewat unggahannya di Instagram, pada Senin (9/9/2019).

Sandra bercerita, sekitar 2 minggu jelang melahirkan dia mengalami sedikit gangguan kehamilan. Sang bayi, menurut dia, dalam posisi sungsang.

“(Akhirnya) saya dan suami novena Tiga Salam Maria. Terserah Mika dan Tuhan mau lahir dengan (cara) caesar atau normal. Karena keduanya sama-sama penuh perjuangan,” ujarnya.

Namun sepekan setelahnya, posisi sang jabang bayi sudah berada di panggul yang memungkinkan bagi Sandra Dewi untuk melahirkan secara normal. “Kemudian, doa saya terjawab di minggu ke-38. Posisi kepala Mika kembali ke bawah. Artinya, dia mau (lahir) normal seperti kakaknya.”

Kelahiran Mika disambut bahagia oleh sederet artis Tanah Air. Penyanyi Raisa misalnya, menuliskan, "Omg!!! Congratulationsss." Sementara Dona Agnesia mengungkapkan, "Selamat mamee sayank .. welcome to the world baby mika 🌸 @sandradewi88."

Mikhael Moeis menyempurnakan rumah tangga Sandra Dewi dan Harvey Moeis yang dibangun pada 8 November 2016. Pasangan ini dikaruniai anak pertama mereka, Raphael Moeis, pada 31 Desember 2017, lewat proses melahirkan normal.*

