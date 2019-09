JAKARTA – Deddy Corbuzier membeberkan satu kesalahan Livi Zheng dalam menceritakan soal prestasi film Bali: Beats of Paradise. Film yang diakui oleh Livi diputar di Walt Disney Animations Studio itu, ternyata bersifat private.

Saat dikonfirmasi oleh Deddy Corbuzier, Livi Zheng kemudian menjelaskan maksud dari pemutaran film secara private tersebut. Di sinilah akhirnya pria yang pernah berprofesi sebagai pesulap itu menemukan letak kesalahan Livi.

“Elu tahu enggak salah elu di mana? Elu enggak mengatakan bahwa film itu hanya ditonton oleh eksekutifnya Disney (private). Elu hanya bilang jika itu diputar di sana,” kata Deddy sambil menunjuk ke arah Livi Zheng seperti dalam video yang diunggah 7 September lalu ini.

Deddy menambahkan, “Jadi orang persepsinya (film) itu diputar di sana (Walt Disney) dan ditonton orang-orang yang lagi datang ke Disney.”

Sambil tersenyum, Livi Zheng akhirnya mengakui penjelasan itu dan membenarkan pernyataan dari Deddy Corbuzier. Perempuan yang besar di Amerika itu akhirnya merevisi kata-kata yang pernah ia klaim sebelumnya kepada publik.

“Oh yasudah diluruskan kalau begitu. Jadi film saya (Bali: Beats of Paradise) diundang untuk tayang di Walt Disney Animations Studio dan yang menonton eksekutif produser,” ujarnya.

Setelah mengklarifikasi hal itu, Livi tetap percaya diri jika apa yang dilakukannya termasuk hal yang bergengsi. Karena baginya tidak semua sineas bisa memperlihatkan karya mereka di depan eksekutif Walt Disney.

“Tapi elu yakin itu adalah para eksekutif?” tanya Deddy Corbuzier yang lagi-lagi meragukan klaim dari Livi Zheng.

Livi kemudian menjawab jika ia meyakini hal tersebut, karena dirinya pun turut hadir dalam acara pemutaran film Bali: Beats of Paradise di di Walt Disney Animations Studio. Peristiwa itu juga diakui olehnya membuka kesempatan bagi Livi Zheng untuk menjadi karyawan Walt Disney.

“Walt Disney akhirnya memberikan saya kontrak untuk bekerja di sana sebagai konsultan untuk Asia Tenggara,” jelasnya.

Salah satu bukti lain yang mendukung jika Livi Zheng bekerja untuk Disney adalah keterlibatannya dalam film animasi Raya and The Last Dragon.

“Disney sudah memberikan pernyataan resminya, bahwa keterlibatan saya di sana sebagai tim peneliti,” pungkasnya.