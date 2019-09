JAKARTA - Tak terasa bulan September 2019 sudah seminggu berjalan. Sejumlah film layar lebar dari luar maupun dalam negeri sudah siap menyapa para penonton di bioskop seluruh Indonesia.

Film-film yang akan tayang pada bulan September 2019 juga menghadirkan beragam genre, tak terkecuali horor yang sudah pasti ditunggu-tunggu kehadirannya. Okezone mencatat setidaknya ada 4 film horor yang patut ditonton moviegoers sepanjang bulan ini.

Empat film tersebut adalah:

1. IT Chapter 2

IT Chapter 2 merupakan kelanjutan dari film IT (2017). Film ini mengambil setting 27 tahun setelah anak-anak anggota The Losers mengalahkan si badut mengerikan Pennywise yang meneror kota Derry.

Pasca-kemenangan itu, kota Derry pun hidup dengan tentram. Namun suatu hari, Mike Hanlon menemukan tanda-tanda munculnya kembali Pennywise. Ia melihat balon berwarna merah dan pesan misterius bertuliskan comes home.

Melihat kejadian itu ia pun langsung menghubungi anggota The Losers lainnya yang sudah meninggalkan kota Derry. Tak mudah bagi mereka untuk berkumpul kembali dan menghadapi teror mengerikan Pennywise.

IT chapter 2 dibintangi oleh Isaiah Mustafa, Bill Hader, Jay Ryan, James Ransone, James Mc Avoy, dan Jessica Chastain. Sementara sosok antagonis Pennywise masih diperankan oleh Bill Skaarsgard. Film ini telah tayang perdana pada 4 September 2019.

2. Kembalinya Anak Iblis RA pictures besutan Raffi Ahmad merilis film bergenre horor, Kembalinya Anak Iblis yang tayang mulai 5 September 2019. Film tersebut merupakan kelanjutan dari film sebelumnya, yakni 13th The Haunted. Kembalinya Anak Iblis menceritakan tentang kelanjutan hidup tokoh Rama, Farel, Garin yang harus menerima keadaan bahwa rekan mereka, Fira meninggal dunia dan jasadnya belum juga ditemukan. Hal sama juga terjadi pada adik kandung Rama, yakni Hana yang juga ikut hilang dalam Pulau Ayunan. Sementara itu, kekasih Rama, Celsie harus mendapat perawatan khusus di rumah sakit jiwa usai kejadian nahas yang menimpa rekan-rekannya. Sedangkan Quincy harus meninggal dunia lantaran teror arwah dari hantu anak kecil bernama Ranti. Tak tega melihat Celsie yang harus berada di rumah sakit jiwa lantaran kejadian tersebut, Rama, Farel, dan garin memilih untuk kembali ke Pulau Ayunan untuk menemukan jasad Hana dan Fira yang hilang. Dibantu oleh Klara dan Joy, ketiganya memilih untuk kembali ke Pulau Ayunan dan berusaha menemukan jasad rekannya yang hilang dengan panduan kitab kuno 13 Cara Menutup Gapuro Tentrem Masih sama dengan film sebelumnya, film Kembalinya Anak Iblis dibintangi oleh Al Ghazali, Atta Halilintar, Marsha Aruan, Mikha tambayong, dan Achmad Megantara. 3. Lorong Film Lorong besutan Hestu Saputra baru akan tayang pada 12 September 2019 di bioskop Indonesia. Film ini mengisahkan tentang Mayang yang terbangun pasca melahirkan. Sayangnya Mayang harus dihadapkan pada fakta pahit bahwa bayi yang baru dilahirkannya dinyatakan meninggal. Sebagai seorang ibu, Mayang tak bisa menerima kabar tersebut. Ia pun mencari bayinya di seluruh penjuru rumah sakit, yang membuat orang-orang berpikir ia berhalusinasi. Usaha Mayang pun menemui jalan buntu, setelah Dokter Vera yang membantunya melahirkan, memberikan bukti berupa dokumen kematian bayinya, lengkap dengan beberapa foto kejadian. Baca Juga: Menetap di Filipina, Maria Ozawa Fokus Jadi Pengusaha dan Main Film Mayang yang tidak menyerah juga akhirnya dianggap gila oleh sebagian orang di rumah sakit termasuk suaminya sendiri. Ditambah lagi Mayang merasa terus diikuti oleh roh penasaran. Film Lorong ini juga dilengkapi dengan aksi sejumlah bintang ternama tanah air. Diantaranya adalah Prisia Nasution, Winky Wiryawan dan Nova Eliza. 4. Danur 3: Sunyaruri Kesuksesan Danur dan Danur 2 akhirnya mengantarkan kehadiran film lanjutannya, Danur 3: Sunyaruri yang akan tayang pada 26 September 2019. Dalam film kali ini, aktris muda Prily Latuconsina masih konsisten memerankan sosok Risa Saraswati yang menjadi tokoh utama. Kali ini kengerian yang benar-benar gelap akan kembali membayangi Risa. Setelah bersahabat dengan hantu-hantu kecilnya, Risa yang semakin dewasa mulai merasa bahwa dirinya harus memiliki kehidupan normal seperti perempuan lainnya. Apalagi sekarang Risa sudah memiliki pacar bernama Dimas, yang bekerja sebagai penyiar radio. Persahabatan Risa dan Peter cs menjadi goyah setelah Risa merasa Peter cs mengusili kekasihnya. Risa akhirnya memilih untuk menutup mata batinnya agar dia bisa hidup normal. Setelah menutup mata batinnya, Risa rupanya sering mendapatkan kejadian yang aneh. Risa memang tak bisa lagi melihat Peter cstetapi ia bisa mencium bau danur. Pada suatu hujan deras, seorang hantu perempuan jahat masuk ke rumah Risa. Sosok hantu perempuan itulah yang tak hanya akan mengancam hidupnya saja, tetapi juga Peter cs.