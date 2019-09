JAKARTA – Mantan aktris panas Sora Aoi kini menjalani kehidupannya sebagai seorang istri dan ibu dari dua buah hati kembarnya. Selain itu, Sora Aoi juga aktif menjadi penulis di blog pribadinya.

Sora Aoi kerap membagikan foto kesehariannya saat mengurus anak kembarnya yang lahir pada 2 Mei 2019 lalu. Dalam beberapa foto di Instagram, Sora Aoi terlihat menggendong buah hatinya secara bergantian.

Dalam sebuah foto, terlihat Sora menggendong salah satu putranya. Sayangnya, Sora tak memperlihatkan wajah putra tercintanya itu.

“I’m really enjoying parenting!! My baby boys are growing up fast and healthily. (Aku sangat menikmati peran sebagai orangtua!! Bayi laki-lakiku tumbuh sangat cepat dan sehat),” tulis Sora dalam keterangan fotonya.

Kurang dari satu bulan lalu, Sora pun kembali membagikan fotonya dengan salah satu buah hatinya. Dalam foto tersebut, Sora dan sang bayi tampak tengah berbaring sembari berhadapan satu sama lain.

Sora pun tampak bahagia ketika menatap bayinya itu. Senyum kecil pun diperlihatkan oleh wanita asal Jepang tersebut.

“Lama tidak menyapa penggemar saya! Sudah 3 bulan berlalu sejak bayi saya lahir,” kicau Sora.

Selain mengurus sepasang buah hati kembarnya, istri dari DJ Non itu juga memiliki kegiatan sebagai seorang penulis di blog pribadinya. Sora mencantumkan situs blog tersebut di bio Instagramnya. Lewat blog pribadinya, Sora bercerita mengenai kesehariannya. Seperti dalam salah satu artikel berjudul 'Lelah', dia mengakui menjadi orangtua adalah pekerjaan yang sulit. Dia pun merasa kelelahan saat mengurus dua buah hatinya. Namun, dengan kehadiran sang adik, Sora merasa sangat terbantu lantaran dapat mengerjakan hal lainnya. Lewat blog tersebut, Sora juga mengabarkan keadaan dan perkembangan dua buah hatinya. Meski membagikan foto bayi kembarnya, namun Sora tampaknya tak ingin mempublikasikan wajah keduanya. Ketika menulis blog tersebut, anak kembar Sora genap berusia 4 bulan. Sora pun mengatakan bahwa kedua buah hatinya memiliki perbedaan bobot tubuh seberat 1 botol plastik. Awal Januari 2018, Sora Aoi mengumumkan pernikahannya melalui unggahan di Instagram. Dalam sebuah foto, Sora tampak memamerkan jari manisnya yang sudah dilingkari sebuah cincin sebagai lambang pernikahan. "Terima kasih atas dukungan kalian sampai hari ini. Sebenarnya, saya punya berita BESAR. Akhirnya, saya menikah!!!! Namun pernikahan ini tak mengubah diriku. Ini adalah SOLO AOI yang sama seperti kemarin," tulisnya. Sebelumnya, Sora Aoi dikenal sebagai bintang porno asal Jepang yang mengawali kariernya di 2002 sebagai model majalah dewasa. Ia melebarkan kariernya dengan membintangi sebuah video dewasa berjudul Happy Go Lucky! Pada 2011 lalu, Sora Aoi pun sempat membintangi salah satu judul film horor Tanah Air berjudul Suster Keramas 2. Dalam film ini, Sora beradu peran dengan Ricky Harun.