JAKARTA - Dhawiya Zaida kembali menjalani hidup setelah menyelesaikan masa rehabilitasi narkoba. Menurut Dhawiya saat ditemui usai mengisi acara di kawasan Tendean, Jakarta baru-baru ini, dia sudah menutup rapat kisah kelam penyalahgunaan narkoba itu beserta sederet masa lalunya.

"Jelas dong, ini sudah harus ditutup. Ini suatu hal yang sudah tak perlu diulang dan suatu hal yang harus dipikirin lagi," kata Dhawiya Zaida.

Seperti diketahui, Dhawiya Zaida sempat tersangkut kasus narkoba pada Februari 2018. Dia ditangkap di kediaman ibunya, Elvi Sukaesih di kawasan Cawang, Jakarta beserta barang bukti narkotika jenis sabu seberat 0,45 dan 0,49 gram.

Dari hasil pemeriksaan saat itu, Dhawiya Zaida diketahui mulai mengonsumsi narkoba sejak 2015. Lantaran berstatus sebagai korban penyalahgunaan narkotika, Dhawiya pun dijatuhi hukuman rehabilitasi guna melepas ketergantungan atas zat adiktif tersebut.

Diakui Dhawiya Zaida, proses pemulihan dari ketergantungan narkoba bukan perkara mudah. Namun hal itu dirasa cukup oleh Dhawiya untuk memberikan pelajaran hidup di masa mendatang.

"Memang pemulihan bukan suatu yang mudah ya, tapi Insya Allah suatu ilmu, musibah, itu adalah bekal yang cukup buat kita bisa jaga diri kita kedepannya," ujarnya.

Kini, Dhawiya Zaida bersama suami dan beberapa anggota keluarganya yang kala itu ikut tersangkut kasus narkoba berusaha saling menguatkan untuk menatap masa depan. Penting halnya bagi Dhawiya untuk tidak mengulang kesalahan yang sama.

"Sekarang kita memang sudah sampai di titik di mana kita sudah menguji diri kita sendiri dan ternyata kita off control, and then alhamdulillah dikasih musibah itu. Yang akhirnya menyadarkan kita dan sekarang bagaimana kita sama-sama saling nguatin baik dengan suami, baik dengan kakak, ipar, dan yang kemarin terlibat dengan itu semua kita bisa tetap maju," tutup Dhawiya.