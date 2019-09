JAKARTA - Jerinx SID seolah tak pernah habisnya menimbulkan kontroversi. Terbaru, ia pun menyindir soal Via Vallen yang baru saja mendapat musibah karena dalamannya dicuri asisten rumah tangganya.

Pada Kamis (5/9/2019), Jerinx mengunggah foto hasil dari bidikan layar sebuah berita online soal pakaian dalam Via Vallen yang dicuri ART-nya. Kemudian bersamaan dengan unggahan gambar tersebut, Jerinx menuliskan keterangan.

"Enggak apa-apa maling karya orang yang penting manggung di Soundrenaline," tulis Jerinx.

Keterangan yang Jerinx tulis tersebut adalah bentuk sindiran untuk sang pelantun Selingkuh tersebut. Keduanya pernah bersitegang lantaran Via sering membawakan lagu Sunset di Tanah Anarki milik Superman Is Dead tanpa izin.

Bentuk sindiran dari Jerinx tersebut ternyata cukup menarik perhatian warganet. Unggahan foto tersebut sudah disukai oleh 26.000 netizen dan dipenuhi lebih dari 1000 komentar.

Ada netizen yang menilai grup band Superman Is Dead tidak diundang ke festival musik Soundrenaline 2019 karena kalah dengan Via Vallen. Via dianggap memiliki kemampuan yang bagus dan wajah yang mendukung.

"Band mu cupu mas enggak di undang ke soundre (Soundrenaline) kalah sama VV (Via Vallen) yang di undang ke Soundre, karena Soundre tahu kualitas band mu yang skill pas-pasan muka biasa saja tapi dimusuhi banyak antek reklamator, beda sama VV Cover. Muka ok, skill tingkat dunia, band mu enggak ada apa-apanya," tulis netizen tersebut.

Ada juga netizen yang heran dengan aksi sang penabuh drum Superman Is Dead tersebut karena terlihat sering menyinggung soal Via Vallen di beberapa kesempatan.

"Perasaan nyentil Via Vallen mulu," tulis netizen tersebut.

Rupanya komentar tersebut langsung mendapat jawaban dari Jerinx. Ia menilai Via sebagai maling yang tidak penah meminta maaf karena ketahuan pernah menyanyikan lagu Superman Is Dead saat manggung.

"Karena dia tidak pernah minta maaf, milikmu dicuri, malingnya ketahuan dan enggak mau minta maaf. Kau diam saja," pungkas suami dari Nora Alexandra tersebut.

Pemilik nama asli I Gede Ari Astina tersebut memang pernah terlibat konflik dengan Via Vallen pada 2018. Kala itu, Jerinx mengklaim Via Vallen merusak esensi lagu Sunset di Tanah Anarki milik Superman Is Dead karena menyanyikannya dengan lagu koplo.