JAKARTA – Nora Alexandra gerah dengan ocehan orang seputar keyakinannya lantaran disebut pindah agama karena akan menikah dengan Jerinx SID. Melalui unggahan di Instagram, mantan istri Aliff Alli ini akhirnya bicara soal isu pindah agama tersebut.

Nora Alexandra menjelaskan jika agama baginya bukan penghalang untuk menyatukan hubungan mereka dalam sebuah pernikahan. Perempuan 24 tahun itu tidak menjawab secara gamblang soal agama. Namun secara tersirat, Nora menegaskan jika ia tetap pada keyakinannya.

“Kalau kami menikah dan menganut dua agama, enggak salah toh? Saya tetap menghargai calon suami saya HINDU, calon saya pun ikut ketika saya ibadah!” tulis Nora dalam postingannya di Instagram pada Rabu, 7 Agustus 2019.

Dalam foto di mana Nora mengenakan Payas Agung yang merupakan baju tradisional adat Bali, ia mengaku bukan orang baik. Tapi perempuan berdarah Swiss Sunda ini berusaha untuk tidak menjadi jahat dengan balik menghakimi orang-orang.

“Banyak netizen bahkan gosip soal saya dan AGAMA yang diyakini. Tetapi selama saya hidup dan bernapas, saya paling anti menghakimi kepercayaan orang lain,” sambung Nora.

Ia menambahkan, “Agama saya, agama yang selalu mengajarkan kebaikan, bukan mengajarkan provokasi atau menghakimi. Salam damai, maaf jika ada salah kata.”

Selain postingannya di feed Instagram, Nora Alexandra juga tidak sungkan untuk meladeni berbagai macam tudingan netizen di kolom komentar. Seperti yang terlihat saat netizen menuliskan, “Enggak bisa balik lagi ke muslim lo ya?” kata netizen.

Pertanyaan itu langsung mendapat tanggapan dari Nora dengan balasannya, “Situ Allah atau Tuhan? yang bicara saya tidak boleh balik ke muslim siapa? atau jika saya menganut dua agama dalam pernikahan, apa itu salah? Serius tanya,” kata Nora.

Sayang netizen itu tidak terlihat lagi membalas tanggapan Nora, hanya saja warganet lain turut geram dengan isu agama itu. Sebuah akun dengan nama Nyoman Sunarya bahkan mengatakan, “Kamu saja yang balik jadi janin sana,”

Isu pindah agama Nora Alexandra bermula pada Senin, 4 Agustus 2019 di mana ia tengah memposting foto dirinya mengenakan Payas Agung yang umumnya dikenakan oleh pengantin adat Bali. Lengkap dengan perhiasan emas yang menghiasi bagian kepala.

Hal tersebut menimbulkan spekulasi bahwa Nora telah melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya yang lebih tua 18 tahun. Hingga isu pindah agama yang dituliskan netizen melalui kolom komentar. Padahal foto itu hanya menunjukkan ia tengah mengikuti adat Bali dengan potong gigi.

“Rugi mbak kalo sampai pindah agama gara-gara pernikahan. Belum tentu pernikahan itu awet, tapi agama di bawa mati. Semoga Allah menjaga hati mbak. Aamiin,” tulis netizen.

Sementara lainnya menambahkan, “Sayang sekali kalau memang benar sudah pindah agama.”

Namun Nora dengan tegas membantahnya. Ia menuliskan caption dalam fotonya, "Guys maaf ini bukan acara nikah ya, ini acara potong gigi," tuturnya.