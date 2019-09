JAKARTA - Pada 2 September 2019, pesinetron Asha Shara sempat membuat heboh publik ketika mengunggah foto tanpa hijab. Dalam unggahannya, Asha tampak menuliskan kalimat 'I did what i have to did'.

Terkait foto itu, Asha membantah telah melepas hijab yang telah dikenakannya sejak Mei 2018. Menurut dia, foto itu hanyalah koleksi lama yang diunggahnya kembali di Instagram.

“Aku enggak tahu malah kalau foto itu jadi pembicaraan banyak orang. Tahunya setelah ada anak kantor yang cerita. Aku tidak lepas jilbab kok. Buktinya, sekarang pun masih pakai kan?” ujar Asha Shara saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2019).

Bintang film Rumah Pondok Indah ini mengungkapkan, dirinya sengaja mengunggah foto itu lantaran suka dengan wajah dan posenya. Selain itu, Asha menilai, foto itu sangat sesuai caption unggahannya.

“Foto itu sudah lama ada di galeri ponsel. Diambil sebelum aku berhijab. Ya, lebih dari setahunan lalu lah,” ujarnya.

Asha Shara mengaku, tak bisa melarang orang lain untuk berpikiran buruk akibat unggahannya. Namun dia menegaskan, foto itu tidak mencerminkan niatnya untuk melepas hijab. “Alhamdulillah, sampai saat ini aku masih beriman, istiqomah, dan insya Allah tetap berhijab. Doakan ya,” katanya menambahkan. Meski memastikan diri tidak melepas hijab, namun Asha mengaku sedikit bingung dengan cibiran warganet saat dia mengenakan turban. Padahal, keberadaan turban merupakan sesuatu yang lumrah di beberapa negara Islam. “Lagipula, beberapa saudaraku juga banyak kok yang pakai turban. Intinya, aku masih belajar pakai hijab dan akan terus berproses. Kalau sekadar fesyen sih seharusnya enggak masalah.”* Baca juga: Sara Ali Khan Dituding Murtad, Warganet: Semoga Kau Dapat Hidayah