JAKARTA - Asha Shara diketahui telah lama memutuskan untuk menutup auratnya dengan mengenakan hijab. Namun baru-baru ini, melalui akun Instagramnya, mantan kekasih Raffi Ahmad ini mengunggah sebuah foto yang menampilkan rambut serta telinganya.

Mungkinkah Asha Shara melepas hijabnya?

"I did what i have to did !!," tulisnya.

Dalam unggahannya dua hari lalu, bintang film Rumah Pondok Indah ini juga nampak berfoto tanpa mengenakan hijab.

Bahkan ia mengungkap sebuah permasalahan berat yang tengah ia alami dalam hidupnya. Ia mengungkap bahwa hidup tak semudah membaca cerita tentang Cinderella.

"cerita malam.. sometimes yg kita lakuin itu udah maximal utk org.. tapi gak di aprreciated, pasti pernah kan guys ngerasain nya? memang waktu dan jatuh dr masalah yg buat kita belajar utk strong dan ikhlas menghadapi dan menyikapi utk timbang2 dari sisi yg utuh," tulis Asha Shara lagi.

"Its no to easy like reading a cinderella story guys, but thats life.. u just move and dont ever get back for ur word and anythings.. to show ur colour and the star will come to u, and the time is always right to do WHAT IS RIGHT! #Astory #selfremember," sambungnya.

Pada akun Instagram Storiesnya, Asha juga nampak mengucap kalimat Basmalah (pembukaan). Namun belum diketahui apakah kalimat tersebut dibuat Asha untuk memulai kehidupan barunya tanpa hijab?

Beragam reaksipun dituliskan netizen dalam kolom komentar unggahan wanita keturunan Arab-Aceh tersebut. Bahkan mereka meminta agar Asha tak melepas hijabnya.

"Yg dicari ridho Allah mba @ashasyara mau senang atau sedih, mau dianggap atau tdk dianggap, jangan tanggalkan jilbab," tulis roromendut88.

"Jangan lakukan krn seseorang, berhijablah untuk Allah mba, apapun masalahnya dont take off your hijab, there is nothing to do with your hijab," tulis deesturoya.

"Kalau mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala saja ga akan kecewa mba. Tapi kalau mencari ridho manusia supaya dianggap baik terus ya ga akan pernah dapat," tulis almanoorfatima.