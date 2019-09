JAKARTA – Penyanyi Phum Viphurit asal Thailand telah tiga kali menggelar show di Indonesia. Setiap penampilan, penyanyi muda yang tengah diganderungi kaum hawa ini selalu merasakan hal spesial yang membuatnya senang.

“Saya sudah tiga kali konser di Indonesia, tapi baru kali ini di Jakarta dan yang mengadakan anak SMA. Excited banget kemarin pas cek sound, panggungnya besar. Ternyata anak SMA bisa bikin event yang bagus. Salut,” kata Phum saat tampil dalam event Sky Avenue.

Dalam acara Sky Avenue ini, Phum Viphurit tak sendiri. Ia turut menghibur 8 ribuan penonton di Istora Senayan bersama dengan Tulus, Naif, Diskoria, Kunto Aji, Rahmania Astiri, dan the Overtunes.

Menurut Setasena Randata, Head of Sky Avenue 2019, acara ini memang dikhususkan untuk para generasi muda untuk menikmati music berkualitas. Phum Viphurit adalah salah satu musisi yang menjadi incaran anak muda saat ini.

“Sebanyak 8600 tiket yang dijual umum sold out 20 hari sebelum hari H. Ini rekor karena tahun sebelumnya sold out 5 hari sebelum acara,” jelas Malaikha Dayanara K, Head of Marketing Sky Avenue 2019.

Sky Avenue sejatinya merupakan acara pensi. Namun demikian panitia menjelaskan bahwa generasi muda saat ini mampu menghelat pensi dengan kualitas baik yang menghadirkan musisi luar negeri.

“Kami ingin menunjukkan bahwa kami juga bisa berkreasi. Anak muda, anak SMA kalau mau bersaing kita bersaing lewat kreativitas. Seperti pensi ini, kami berharap bisa jadi barometer teman-teman SMA yang lain yang mau bikin acara pensi,” ujar Setasena Randata.