JAKARTA - Nama besar Youtuber muda Atta Halilintar, kembali diterpa gosip tak sedap. Pria berusia 24 tahun tersebut, tiba-tiba dikaitkan dengan Bebby Fey, yang mengaku merugi lantaran diperdaya oleh seorang Youtuber muda namun masih belum mau mengungkap identitasnya.

Atta Halilintar pun memilih untuk menghindar saat ditemui usai press screening film keduanya, Kembalinya Anak Iblis, di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

Bahkan lantaran cukup banyaknya awak media yang ingin mendapatkan konfirmasi darinya terkait sosok DJ Bebby Fey, Atta sempat terjatuh di depan pintu keluar Galeri Indonesia Kaya (GIK) saat menuju ke bioskop untuk pergi melalui pintu darurat.

"Thank you, thank you," kata Atta Halilintar sambil berjalan pergi meninggalkan awak media dan menebarkan ciuman jarak jauh.

Sebagaimana diberitakan, DJ Bebby Fey mengungkap dirinya telah diperdaya seorang Youtuber muda terkenal lantaran sempat menjanjikan untuk berkolaborasi bersama di akun Youtube. Mengaku nge-fans dan sayang dengan pria tersebut, female DJ kelahiran Probolinggo itu mengaku sempat bertemu dengan sang Youtuber di salah satu kamar hotel di kawasan Jakarta Selatan serta bersedia diajak melakukan videocall seks (VCS). Hingga saat ini, Bebby Fey masih enggan menyebut siapakah sosok Youtuber muda yang ia maksud. Akan tetapi, respons rekan-rekannya sesama DJ seperti Gebby Vesta hingga Dinar Candy, mengungkap bahwa sosok pria yang dimaksud Bebby ialah Atta Halilintar. Meski enggan berbicara, sulung dari keluarga Gen Halilintar tersebut diketahui telah menggandeng tangan pengacara Sunan Kalijaga untuk menjadi juru bicara. Hal tersebut diketahui dari ungkapan Sunan dalam tayangan sebuah stasiun televisi swasta, serta unggahan foto pertemuannya dengan Atta baru-baru ini. "Sesuai pembicaraan saya tadi di telepon dengan Atta Halilintar, bahwa ia memberikan mandat kepada saya, bukan sebagai kuasa hukum, karena belum ada peristiwa hukum, tetapi untuk mengklarifikasi, mungkin juga untuk bertemu dengan orang yang katanya merasa dirugikan dengan Atta," tutur Sunan. (LID)