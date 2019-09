JAKARTA – Kehamilan Shandy Aulia kini sudah memasuki usia 17 minggu. Bentuk perut Shandy saat ini sudah terlihat membesar.

Baca Juga: Hamil Anak Pertama, Shandy Aulia Belum Rasakan Ngidam

Lewat unggahan di Instagram pribadinya, Shandy Aulia memamerkan bentuk perutnya yang berisi janin pada Selasa (3/8/2019). Dalam foto tersebut, istri dari David Herbowo itu tengah berbaring di atas tempat tidurnya.

Pemeran Tita dalam film Eiffel I’m In Love ini membiarkan bagian perutnya tak tertutup sehelai kain pun. Dengan begitu, perut buncit Shandy semakin terlihat.

“Good morning everyone! Say hi from baby bump 👼🏻 @shandydavidlittlejoy (Selamat pagi semuanya! Salam dari {baby bump} @shandydavidlittlejoy),” tulis Shandy Aulia melengkapi unggahannya.

Bentuk perut Shandy Aulia yang terlihat membesar itu rupanya membuat netizen gemas. Para warganet pun tak sabar untuk melihat bayi pertama Shandy Aulia dan David Herbowo ketika sudah dilahirkan nanti. “Baru lihat perutnya saja sudah gemas gimana lihat babynya ya... Sehat terus Shandy😘👍,” tulis salah seorang warganet. “Uuu lucunya😍 sehat terus bumil🤗,” sahut netizen lainnya. Sementara itu, ada pula netizen yang menebak jenis kelamin calon buah hati Shandy Aulia dan David Herbowo. Melihat dari bentuk perut Shandy, beberapa warganet yakin jika bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki. “Yakin gue ini baby cowok 😍, ada yg mau taruhan ?? 😄” ujar netizen yang lain. Baca Juga: Helmalia Putri Mesra dengan Indra Bruggman, Netizen: Sebentar Lagi Jadi Halal Shandy Aulia dan David Herbowo akhirnya akan segera dikaruniai buah hati setelah melewati 7 tahun penantian. Kurang lebih 5 bulan lagi, Shandy Aulia dan David Herbowo pun akan menimang buah hati pertama mereka.